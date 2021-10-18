МИД Румынии призвал Совет ЕС обсудить газовый кризис в Молдавии

Люксембург, 18 октября. Румыния на уровне глав МИД вынесла на заседание Совета Евросоюза проблему газового кризиса в Молдавии, сообщил глава внешнеполитического ведомства страны Богдан Ауреску.

В ходе выступления в Люксембурге Ауреску отметил, что Румыния предложила оказать Молдавии финансовую помощь со стороны ЕС. Дипломат также намерен проинформировать коллег о газовом кризисе в Кишиневе непосредственно на встрече, добавил он.

«Я попрошу моих коллег и институты ЕС оказать экспертную и финансовую помощь Кишиневу для разрешения этого кризиса», — сообщил Богдан Ауреску.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что высокие цены на российский газ могут привести к «энергетическому геноциду» в стране. По его словам, он лично просил Россию продлить контракт на поставку газа в республику.

Как сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, власти страны объявили о «режиме тревоги» в секторе энергетики из-за вероятности повышения стоимости российского газа. По словам чиновника, режим вводится в целях предупреждения чрезвычайной ситуации и готовности к любому сценарию, передает НСН.