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Депутат Кива поставил под сомнение легитимность Зеленского после слов о Медведчуке
Политика
Депутат Кива поставил под сомнение легитимность Зеленского после слов о Медведчуке
facebook.com  /  Илья Кива

Киев, 18 октября. Слова президента Украины Владимира Зеленского об оппозиционере Викторе Медведчуке ставят под сомнение легитимность власти, считает депутат Верховной рады Илья Кива.

Ранее Зеленский заявил, что рассмотрел бы возможность «обмена» Медведчука, но у того нет российского гражданства. Как отметил Кива, после слов Зеленского лидеры других государств смогут «брать в заложники» граждан страны для своих торгов с президентом Украины.

«Президент Украины наконец официально определил и подтвердил юридический статус лидеру оппозиции Виктору Медведчуку — заложник для обмена», — написал Кива в Telegram-канале.

Global Look Press / Kremlin Pool/Global Look Press

Нардеп напомнил, что сейчас за рубежом работают порядка 9 млн граждан Украины, почти половина из них — в России. Все эти люди после выходки Зеленского находятся в опасности, уверен он. Кива сравнил нынешние власти страны с сомалийскими пиратами и террористами, которые творят правовой беспредел.

Ранее Медведчук заявил, что у него нет другого гражданства, кроме украинского. По словам оппозиционера, он не интересуется возможностью обмена, передает НСН.

Как считает политолог Антон Бредихин, украинские власти сами не верят в наличие российского гражданства у Медведчука. Этот вопрос серьезный и политический, поэтому если это необходимо, то гражданство нужно оперативно ему выдать, сказал он.

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украина зеленский медведчук кива
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