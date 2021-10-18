Доступность жилья в России сократилась на 5,7%

Москва, 18 октября. Рейтинг доступности жилья в России показал отрицательное значение впервые за 12 лет, говорится в исследовании фонда «Институт экономики города», на которое ссылается «Коммерсантъ».

Экономисты выяснили, что для покупки квартиры семье из трех человек пришлось бы вложить все доходы, собранные за 3,3 года. По их подсчетам, это на 5,7% выше, чем в 2019 году.

Сокращение доступности жилья эксперты связывают с ростом цен и снижением доходов населения. Наиболее значительное подорожание новостроек наблюдается в Северной Осетии и Амурской области — на 30% и 25% соответственно. При этом застройщики пока не видят вариантов для снижения стоимости жилья и повышения доступности новостроек, передает «ФедералПресс».

Аналитики рынка недвижимости ранее сообщили, что цены на квартиры в ближайшее время не упадут. Они также рекомендовали потенциальным покупателям не откладывать приобретение жилья.