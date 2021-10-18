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Лидер правящей партии Польши Качиньский призвал не пугать народ «чушью о Polexit»
Политика
Лидер правящей партии Польши Качиньский призвал не пугать народ «чушью о Polexit»
wikipedia.org  /  Mielon

Варшава, 18 октября. Польша не намерена выходить из состава Европейского союза, несмотря на распускаемые оппозицией слухи о Polexit, заявил лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

Качиньский назвал чушью и спекуляцией рассуждения о возможном выходе Третьей Речи Посполитой из континентального блока на фоне недавнего решения Конституционного суда страны о приоритете национального права над общеевропейским. По его словам, за распусканием слухов о Polexit стоят недобросовестные оппозиционные деятели, намеренные таким образом дестабилизировать обстановку в стране.

«Весь этот Polexit - полная чушь. С тем же успехом они (оппозиционеры. — Прим. ФАН) могли бы объявить, что я хочу присоединить Польшу к кому-нибудь из соседей, пугать такой ерундой поляков и устроить под этими лозунгами демонстрацию», — приводит слова лидера «Права и справедливости» местная пресса.

Агрессивные дипломатические выпады Польши в отношении России и Белоруссии ранее прокомментировал экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Политик призвал премьер-министра Матеуша Моравецкого ознакомиться с характеристиками российского танка, прежде чем обносить восточную границу заборами. В то же время, пишет НСН, официальная Варшава призвала коллективный Запад ввести новые санкции против Москвы.

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Ярослав Качиньский евросоюз польша polexit
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