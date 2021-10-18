Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 октября 15:32
15:30
Общество
Новый выпуск юмористического шоу «Игра» разочаровал «Уральских пельменей»
15:30
Происшествия
Очевидцы сняли на видео смерч в Черном море
15:23
Общество
Оренбургская область вводит обязательную самоизоляцию для невакцинированных пенсионеров
15:23
Шоу-бизнес
Голливудский профсоюз отменил забастовку 18 октября
15:22
Общество
Разработчики Instagram признались, какая аудитория приносит больше всего денег
15:22
Политика
МИД Франции: Россия получит от ОЗХО ответы по делу Навального в установленный срок
15:19
Экономика
Европейские газохранилища заполнены лишь на 71%
15:17
Общество
Суд приговорил шантажировавшую Тарзана Антонину Саввидис к пяти годам лишения свободы
15:12
Спорт
Участник Team Spirit из Дагестана не знает, на что потратит свою часть выигрыша
15:10
Политика
Лавров призвал прекратить вмешательства в дела Судана
Все новости

Соревнования по поеданию самого острого перца в мире прошли в США
Видео

В Бруклине прошла ежегодная выставка острых соусов, где каждый желающий мог попробовать свои силы в поедании «каролинского жнеца».

Мировым рекордсменом по количеству съеденного перца за одну минуту стал Грег Фостер. В этом году у него не получилось побить собственный рекорд, однако мужчина все равно одержал победу.

«Это потрясающее шоу. Я люблю готовить перец, он правда очень вкусный и горячий. И мне просто нравится проводить время с моей «перчиковой» семьей, моей «семьей-чили». Я хочу сохранить этот рекорд, ведь еще никто не победил его», — поделился эмоциями победитель.

В состязании принимали участия как мужчины, так и женщины. С заплаканными глазами состязающиеся продолжали поедать перец один за другим. Сорт «каролинский жнец» считается самым острым сортом перца в мире, даже молоко не спасало участников от жгучего чувства во рту и желудке. У перцев тепловая единица составляет 2,2 миллиона по шкале Сковилла, что означает, что они примерно в 600 раз горячее, чем один перец халапеньо. В состязании участвовали действительно самые отважные.

«В конкурсе участвует экс-чемпион мира, так что все будут в восторге. Зрители будут в восторге, потому что он еще тот перец. Я уверен, что будет много зрительских оваций в его честь», — сказал Генри Хирн, эксперт по острым соусам.

Мероприятие приурочено к выставке разнообразных острых соусов, каждый желающий может продегустировать понравившийся. Торговые точки предлагают соусы различных производителей. Как оказалось, у владельцев богатая фантазия на названия, поэтому на форуме можно встретить «Кровь дракона» или «Святого Люцифера».

Вернуться назад

Все новости / Видео / Соревнования по поеданию самого острого перца в мире прошли в США
сша соревнования перец
Комментировать