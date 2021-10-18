Соревнования по поеданию самого острого перца в мире прошли в США

В Бруклине прошла ежегодная выставка острых соусов, где каждый желающий мог попробовать свои силы в поедании «каролинского жнеца».

Мировым рекордсменом по количеству съеденного перца за одну минуту стал Грег Фостер. В этом году у него не получилось побить собственный рекорд, однако мужчина все равно одержал победу.

«Это потрясающее шоу. Я люблю готовить перец, он правда очень вкусный и горячий. И мне просто нравится проводить время с моей «перчиковой» семьей, моей «семьей-чили». Я хочу сохранить этот рекорд, ведь еще никто не победил его», — поделился эмоциями победитель.

В состязании принимали участия как мужчины, так и женщины. С заплаканными глазами состязающиеся продолжали поедать перец один за другим. Сорт «каролинский жнец» считается самым острым сортом перца в мире, даже молоко не спасало участников от жгучего чувства во рту и желудке. У перцев тепловая единица составляет 2,2 миллиона по шкале Сковилла, что означает, что они примерно в 600 раз горячее, чем один перец халапеньо. В состязании участвовали действительно самые отважные.

«В конкурсе участвует экс-чемпион мира, так что все будут в восторге. Зрители будут в восторге, потому что он еще тот перец. Я уверен, что будет много зрительских оваций в его честь», — сказал Генри Хирн, эксперт по острым соусам.

Мероприятие приурочено к выставке разнообразных острых соусов, каждый желающий может продегустировать понравившийся. Торговые точки предлагают соусы различных производителей. Как оказалось, у владельцев богатая фантазия на названия, поэтому на форуме можно встретить «Кровь дракона» или «Святого Люцифера».