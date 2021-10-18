Сенатор Ковитиди о «дороге» Киева в НАТО: РФ никому не позволит переходить красные линии

Член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди в авторской колонке для ФАН объяснила, чем для Украины может обернуться стремление в НАТО. Ранее стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин отправился в деловую поездку на Украину, в Грузию и в Румынию. Поездка в частности посвящена информированию представителей Киева и Тбилиси, что Украине и Грузии открыта дорога в НАТО при выполнении ряда условий. Сообщается также, что стороны обсудят вопросы безопасности в Черном море и укрепление сотрудничества.

«Мы поддерживаем и укрепляем суверенитет стран, находящихся на рубежах российской агрессии», — приводит «Коммерсант» слова представителя минобороны США.

По мнению Ольги Ковитиди, стремление Украины в НАТО под предлогом защиты от мнимой «российской агрессии» — это очень опасная тактика, которая чревата серьезным международным кризисом.

Пресс-служба Ольги Ковитиди /

Россия никому не позволит переходить красные линии. Колонка Ольги Ковитиди

Результатом внешнеполитического курса, проводимого администрацией президента США Джо Байдена, может стать новый Карибский кризис, призрак которого уже плотным кольцом окутывает мир. Ради обеспечения собственной безопасности Россия не позволит никому, включая НАТО, переходить красные линии.

Вступление в Североатлантический альянс Украины, находящейся под жестким внешнеполитическим управлением, создает реальные риски для безопасности России и потребует ответных мер реагирования. Расширение НАТО обусловлено геополитическими интересами Альянса, фактически ведущего холодную войну против нашей страны. Приближение Альянса к границам России крайне опасно. Это может повлечь за собой появление у российских границ баз НАТО с ядерными, высокоточными, а возможно и гиперзвуковыми ракетами, нацеленными на нашу территорию. Мы четко осознаем, что обустройство баз НАТО на территории Украины существенно сократит подлетное время до наших столиц. В частности, подлетное время до Москвы составит около семи минут, а в случае применения противником гиперзвуковой ракеты — не более трех минут!

Таким образом, в этом случае мир может вновь, как в 1962 году, оказаться на грани ядерной войны. Осознают эти риски не только в России, но и на Западе, в том числе в самих США. Об этом, в частности, сообщается в электронной версии воскресного выпуска «Вашингтон пост», где говорится, что руководство ряда государств, входящих в число союзников США, очень настороженно относится к внешнеполитическому курсу администрации Байдена.

Таким образом, повторю свой тезис: «дорога» Украины в НАТО, которую так усердно «мостят» в Пентагоне, чревата серьезными последствиями, причем не только для Киева.