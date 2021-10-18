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Член киноэкипажа Юлия Пересильд заявила, что «во второй раз родилась» в день возвращения с МКС

  /   Обновлено: 18 октября 2021 13:35
Общество
Член киноэкипажа Юлия Пересильд заявила, что «во второй раз родилась» в день возвращения с МКС
пресс-служба первого канала  /  Саша Гусов

Москва, 18 октября. Известная российская актриса Юлия Пересильд поделилась своими эмоциями после экспедиции на Международную космическую станцию. Возвращение на Землю она назвала своим вторым днем рождения.

Российские кинематографисты Юлия Пересильд и Клим Шипенко в составе первого в мире киноэкипажа отправились в космос 5 октября. За 12 дней на МКС они сняли кадры для игрового фильма «Вызов». Проект станет первым в истории кинематографа, где будут использованы натурные сцены космоса.

17 октября космический корабль «Союз МС-18» приземлился в пустыни Казахстана. Россиян встречали журналисты и медики, которые тут же проверили состояние участников экспедиции и отправили их на восстановление в Звездный городок. Спустя сутки звезда фильма «Битва за Севастополь» опубликовала пост в своем instagram-аккаунте. В нем она поделилась уникальными кадрами и рассказала, что буквально второй раз родилась, вновь ступив на Землю.

«Учусь ходить заново! 17 октября как еще один День Рождения!» — написала Пересильд.

Ранее стало известно, что актеры из фильма «Вызов» оставили послания на вернувшемся с МКС «Союзе МС-18». Владимир Машков написал лаконичное «Ура!», а его коллега Пересильд поблагодарила судно за путешествие.

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космос пересильд киноэкипаж
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