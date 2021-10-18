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Тилля Линдеманна заметили около гримерки Мари Краймбрери с цветами
Шоу-бизнес
Тилля Линдеманна заметили около гримерки Мари Краймбрери с цветами
Prt Scr youtube.com  /  Till Lindemann

Москва, 18 октября. Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн отправился на концерт певицы Мари Краймбрери. Артист навестил исполнительницу с роскошным букетом цветов.

Рок-звезда Тилль Линдеманн активно осваивается в Москве и знакомится с творчеством российских знаменитостей. Так, музыкант посетил выступление 29-летней поп-исполнительницы Мари Краймбрери. Артист смотрел концерт в вип-зоне вместе с другими гостями и активно обсуждал музыкальное шоу. Кроме того, незадолго до начала концерта Линдеманн был замечен в гримерке певицы — он провел 10 минут с Краймбрери и вручил ей букет цветов. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Неизвестно, что именно связывает Линдеманна с Краймбрери — совместный проект или романтические отношения. Однако раньше музыкант проводил много времени в компании Светланы Лободы. Вероятно, новое увлечение звезды может обострить отношения между артисткой и молодой исполнительницей. Ранее Лобода отказалась от выступления на премии «Золотой граммофон» из-за реквизита, который был таким же, как у Краймбрери.

Этим летом Лобода также лишилась шанса на сотрудничество с рэпером Jah Khalib. Музыкант объяснил, почему отказался от совместного творчества с артисткой.

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звезды линдеманн Краймбрери
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