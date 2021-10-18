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Песков прокомментировал ситуацию вокруг Навального
Политика
Песков прокомментировал ситуацию вокруг Навального
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 18 октября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что российский блогер Алексей Навальный не умрет во время тюремного заключения.

По его словам, хорошо, что блогер смог выжить после эпизода, который случился с ним летом 2020 года.

«Будем надеяться, что он не умрет (в колонии. — Прим. ФАН)», — добавил он.

Песков напомнил, что блогер начал голодовку в тюрьме, однако позже изменил свое решение по этому поводу.

Летом 2020 года Навальный почувствовал ухудшение своего состояния в самолете. Блогера экстренно госпитализировали. Позже его родственники настояли на отправке Навального в немецкую клинику.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал нахождение Навального в тюрьме. По его словам, блогер попал туда за совершение уголовного преступления.

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