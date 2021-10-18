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Актер Антон Лапенко приедет с гастролями в Салехард

  /   Обновлено: 18 октября 2021 12:47
Общество
Актер Антон Лапенко приедет с гастролями в Салехард
instagram.com  /  @anton_lapenko

Салехард, 18 октября. Популярный российский артист и блогер Антон Лапенко приедет в столицу Ямало-Ненецкого автономного округа с актерами московского «Электротеатра Станиславский» с постановкой «Полковник-птица».

Показ спектакля будет проходить в рамках первого театрального фестиваля в регионе. Премьера состоится 22 октября в Культурно-деловом центре Салехарда. Режиссером постановки выступил театрал Роман Дробот, который преподает студентам в Театральном институте имени Щукина.

Спектакль был поставлен по пьесе Христо Бойчева, которую он написал на фоне югославских военных конфликтов, сообщает портал «Север-пресс». В центре сюжета пациенты психиатрической клиники, которых все оставили на произвол судьбы. Антон Лапенко, известный всем россиянам по веб-сериалу «Внутри Лапенко», в спектакле сыграет роль пациента медицинского учреждения для душевнобольных.

Ранее в пресс-центре медиагруппы «Патриот» гости студии обсудили жизнеспособность российского театра во время пандемии коронавируса нового типа. Режиссер Театра эстрады имени Аркадия Райкина Илья Архипов отметил, что появление интернет-звезд никак не повлияет на падение популярности классического искусства. В качестве примера он привел блогера Антона Лапенко, который успешно выступает на сцене московского театра уже много лет.

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спектакль лапенко Внутри Лапенко электротеатр станиславский
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