Зеленский съездил в Донбасс, ЕС планирует развернуть военную миссию на Украине

В Донбассе ВСУ прямо перед визитом Владимира Зеленского выкрали сотрудника СЦКК ЛНР, а ОБСЕ решила временно приостановить мониторинг, создавая основу для дальнейшей эскалации напряженности. На этом фоне ЕС рассматривает возможность запуска учебной миссии на Украине, на мировой арене продолжаются торги по поводу «большой сделки», а Киев стоит на пороге энергетического кризиса.

Оперативная обстановка в Донбассе

За прошедшую неделю количество нарушений в Донбассе увеличилось сразу в 2,5 раза (1 760 обстрелов против 728).

Федеральное агентство новостей /

На северном фронте наиболее сложная ситуация сохраняется в районе Золотого (58 км северо-западнее Луганска), расположенного на стыке 24-ой механизированной и 57-ой мотопехотной бригад, прошедших подготовку под руководством иностранных инструкторов.

12 октября расположение 24-й механизированной бригады ВСУ посетила делегация Львовской областной администрации во главе с ее председателем Ириной Гримак, в ходе которого военным этого соединения вручили ценные подарки. Примечательно, что Гримак с 2015 года работает в областной администрации, шефствующей над соединением, и по совместительству является главой львовской ячейки партии Петра Порошенко «Европейская солидарность». Это значит, что она давно знакома и с командиром бригады полковником Сергеем Поступальским, который примерно в это же время уже командовал ее батальоном.

facebook.com / Пресс-служба 24 ОМБр

Уже на следующий день в полосе ответственности бригады была совершена провокация. При обеспечении дорожных работ у района разведения в Золотом военными из 24-й механизированной бригады ВСУ похищен сотрудник СЦКК ЛНР, не так давно получивший российское гражданство. Учитывая отсутствие версий со стороны командования украинской группировкой, на ум приходит вывод, что провокация эта была совершена с санкции не более чем командира 24-й бригады. Возможно, ее организовали по просьбе бывшего украинского президента Порошенко, ведущего подготовку к реваншу с Владимиром Зеленским.

Данный инцидент вызвал серьезную реакцию со стороны ЛНР и ДНР, которые попытались сподвигнуть миссию ОБСЕ на участие в вызволении незаконно удерживаемого сотрудника СЦКК.

В ЛНР запретили ездить ОБСЕ



«До освобождения нашего сотрудника и пока он не вернётся на Родину, мы ограничиваем передвижение ОБСЕ по ряду маршрутов. Также мы не будем больше контактировать с Украиной по вопросам безопасности», — заявили в СЦКК ЛНР. pic.twitter.com/N2LOsK7vIy — Донбасс Сегодня (@DonbassSegodnya) October 15, 2021

В Донецке был проведен митинг и блокировано представительство миссии ОБСЕ. Вопрос возврата пленного это, конечно же, не решило, но после трех дней такого давления ОБСЕ заявила о временной приостановке мониторинговой деятельности, что будет только способствовать обострению на линии соприкосновения.

На центральном участке фронта сложная обстановка была в пригородах Донецка и Горловки.

Федеральное агентство новостей /

На южном участке напряженность остается в районах Петровского (38 км юго-западнее Донецка), где оборону занимает 93-я механизированная бригада, а также на самом юге — у ее соседа 128-й горно-штурмовой бригады.

Именно этот участок фронта и выбрал Владимир Зеленский для посещения Донбасса. В рамках визита он побывал на позициях батальонов 128-й бригады, осмотрел контрольный пункт въезда выезда «Гнутово».

Кроме того, Зеленский вручил ценные подарки военнослужащим. Торжественная церемония поздравления прошла под покровом ночи в порту Мариуполя — скорее всего на базе морского пограничного отряда.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

На следующий день Зеленский ознакомился с успехами в реализации инициативы «Большое строительство» на территории Донецкой области, решив далеко не ездить и посмотреть отреставрированную среднюю школу в Мариуполе.

Всего по заявлению руководства Донецкой области в рамках инициативы идет ремонт 60 км автомобильных дорог, трех мостов, 11 школ, восьми детских садов, шести медицинских учреждений.

Саммит Украина — ЕС

В начале недели в Киеве прошел 23-й саммит Украина-ЕС, участие в котором, помимо украинского президента, приняли председатель Европейского совета Шарль Мишель, главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и европейской дипломатии Жозеф Боррель.

Федеральное агентство новостей /

Основным итогом стало подписание трех соглашений.

Первое — о совместном авиационном пространстве. Оно позволяет европейским авиаперевозчикам летать на территорию Украины без ограничений, а украинским — в аэропорты стран-участников инициативы «Единое европейское небо». Послабления эти касаются и пассажирских, и транспортных компаний, для которых упрощаются процедуры и открываются новые пункты назначения. Кроме того, участники договора получат доступ к украинским данным контроля воздушной обстановки, а значит, и перелетам ВКС России по маршрутам Север-Юг и над Черным морем.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, с большой долей вероятности соглашение это касается и ВВС стран-членов ЕС, для которых процедуры доступа на украинскую территорию упрощены. В первую очередь это коснется самолетов-разведчиков, которые смогут пользоваться аэродромной сетью Украины.

Примечательно, что Киев стал третьим участником этого соглашения после Грузии и Молдавии, на очереди — Армения. В случае успеха это улучшит возможности грузоперевозок по маршруту Азия — Европа, упростит создание воздушных и сухопутных группировок, применение разведывательной авиации и расширит ареал контроля воздушной обстановки.

Второе соглашение — об участии в Рамочной программе по исследованиям и инновациям «Горизонт Европа» и программе по исследованиям и обучению по атомной энергетике.

Федеральное агентство новостей /

С учетом недавнего открытия украинского земельного рынка для иностранцев ЕС, видимо, помимо энергетики готов вкладываться в сельское хозяйство. Развитие же атомной энергетики Украины, вероятнее всего, интересно Франции, которая активно продвигает ее в качестве «зеленой». Учитывая надвигающийся энергетический кризис, признание атомной энергетики в ЕС уже не выглядит туманной перспективой, однако сроки восстановления отрасли не позволят решить усугубляющуюся проблему.

Заместитель руководителя экономического департамента фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев в интервью агентству «Взгляд» заявил:

«В Европе утратили технологии быстрого строительства атомных станций. Сейчас быстро строить АЭС умеет только Росатом — за шесть-семь лет. В Европе же стройка растягивается даже на 15 лет».

Именно поэтому Украина с имеющимися на ее территории четырьмя АЭС еще советской постройки выглядит весьма приемлемым вариантом.

Украина планирует строить дата-центры с питанием от АЭСhttps://t.co/xTYdfWA0IR pic.twitter.com/mNTJCbD9Cs — Атомная энергия 2.0 (@AtomicEnergyRu) September 3, 2021

Возможно, именно поэтому еще в 2018 году французская атомная компания Orano бралась за контракт по оценке возможности и последующей переработке отработанных топливных сборок украинских реакторов типа ВВЭР-1000 на заводе Ла-Аг (Франция).

Кроме того, на фоне создания Центральноевропейского водородного коридора вполне возможно, что еще одной целью подписанного соглашения будет использование инфраструктуры АЭС для генерации водородного топлива.

Важная новость.

Газотранспортные операторы EUSTREAM (Словакия), NET4GAS (Чехия), ОGE (Германия) присоединились к украинскому Оператору ГТС и создали "Центральноевропейский водородный коридор". Водород будет производиться в Украине и по этому коридору идти в Германию pic.twitter.com/pf0HRpxM8y — Marusya ???????? (@Marusja54) September 23, 2021

Еще одно заключенное соглашение предполагает участие Киева в программе «Креативная Европа». Изначально она была рассчитана на 2014-2020 гг., но в ноябре 2020-го была продлена до 2027-го с бюджетом 2,2 млрд евро. Целью программы заявлено продвижение европейской культуры и языков.

This week at the EU-Ukraine Summit???????????????? we've finalised the association of Ukraine to #CreativeEurope programme 2021-2027!

We'll continue promoting ????????cultural heritage & supporting its internationalisation, professionalisation, innovation & competitiveness. #EuropeForCulture — Creative Europe (@europe_creative) October 13, 2021

За время ее существования осуществлено финансирование деятельности 250 тыс. художников и деятелей культуры, 2 тыс. кинотеатров, съемок 800 фильмов и организации 4,5 тыс. литературных переводов. Естественно, что в нынешних реалиях гранты получают деятели искусства, продвигающие современные «ценности» Европы — ЛГБТ, гендерное равенство и прочее. Именно расширение этой повестки и ждет Украину в ближайшем будущем.

Еще одним важным вопросом, поднятым в ходе саммита, стало обсуждение развертывания на территории Украины военной учебно-тренировочной миссии ЕС. Скорее всего представлять она из себя будет аналог уже действующих тренировочных проектов: Канады — UNIFIR, Великобритании — ORBITAL, США — объединенной многонациональной учебно-тренировочной группы «Украина» (JMTG-U). Если учесть, что в командировки ездят целые подразделения, то получается, что к освоению нового театра военных действий у самых границ России подключатся почти все страны НАТО.

Дела переговорные

На неделе замгоссекретаря США Виктория Нуланд — та самая, которая в 2013 г. раздавала печенье в Киеве — побывала в турне, в ходе которого посетила Россию, Ливан и Великобританию.

11 декабря 2013 года: помощник госсекретаря США Виктория Нуланд раздаёт на майдане печеньки

12 декабря 2019 года: украинская власть заявила, что основной дестабилизирующей силой в стране являются те, кого породил этот майдан.

Круг замкнулся. pic.twitter.com/uBrVS7fivv — Юлия Витязева (@Vityzeva) December 12, 2019

Примечательно, что большую часть времени 10-13 октября она провела именно в Москве, на переговоры в которой пришлось почти три из пяти дней поездки. Само собой, обсуждалась и украинская повестка, для чего была организована встреча с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Нуланд назвала переговоры «продуктивными» и призвала к полной имплементации минских соглашений.

На этом фоне 11 октября в формате видеоконференции прошли переговоры президентов Франции Эммануэля Макрона, Украины Владимира Зеленского и пока еще канцлера Германии Ангелы Меркель. Обсуждали они подготовку встречи лидеров «нормандского формата», которая должна была дать очередной импульс разрешению украинского кризиса.

Вполне вероятно, что итогом этой цепочки событий стала бы встреча лидеров заинтересованных стран на полях саммита G20 (30-31 октября) и оформление конечной сделки в ходе встречи президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена. Диалог вполне мог бы состояться в ходе международной климатической конференции в Глазго (31 октября — 12 ноября). При этом участие в мероприятии примет и Владимир Зеленский.

It's official - President Biden will travel to Scotland for #COP26. The gathering in Glasgow will be a pivotal moment on the road towards a more secure, prosperous, and sustainable future for our planet. https://t.co/9XkP3QOPlV pic.twitter.com/IcWpcTgxk8 — Chargé d'Affaires Philip T. Reeker (@USAmbUK) October 14, 2021

Однако после провокации украинской стороны на юго-востоке Украины перспективы встречи лидеров «нормандского формата» (Россия, Франция, Германия, Украина) весьма туманны.

Энергетический кризис

Тем временем на фоне поднявшихся цен на энергоресурсы на Украине не хватает угля для прохождения отопительного сезона. Об этом заявил заместитель министра энергетики страны Максим Нечаев. Уровень потребления электроэнергии на Украине продолжает повышаться, за сентябрь он вырос на 7% (с 2,56 до 2,74 млрд кВт в час).

Косвенно о тяжелом положении на энергетическом рынке свидетельствует и отсутствие публикуемых госпредприятием «Укрэнерго» недельных аналитических отчетов за октябрь.

Из последнего — с 27 сентября по 3 октября — следует, что сокращена выработка электроэнергии ТЭС на 6,6% (до 733 млн. кВт в час). Связано это, возможно, с дефицитом угля, которого накоплено в 3,5 раза меньше, чем планировалось для нормальной работы системы.

Федеральное агентство новостей /

Необходимо отметить, что в общей структуре производства электроэнергии ТЭС, использующие для выработки природный газ и уголь, составляют практически 30%. При этом первый ресурс является фактически российским, получаемым реверсом по завышенным ценам, а второй — напрямую закупается в России (более 60%, остальные объемы поставляются из США и Казахстана). Получается, украинское руководство сознательно идет на повышение цен и создает дефицит энергоресурсов, что может негативно отразиться как на рейтингах «Зе-команды», так и внутриполитической обстановке в стране.

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