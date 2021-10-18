Корпорация Uniliver продала бренды соусов «Балтимор» и Calve

Москва, 18 октября. Производство соусов Calve в СНГ, а также мощности предприятий «Балтимор» переходят под контроль кондитерской компании KDV, о чем пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщения Unilever и организации Дениса Штенгелова.

Владелец таких торговых марок, как «Яшкино» и «Кириешки», начинает укреплять свои позиции на соусном рынке Российской Федерации. Фирма KDV приобретает у нидерландской транснациональной пищевой корпорации Unilever кетчуп-бренды Calve и «Балтимор».

Сделка предполагает, что самому крупному отечественному производителю сухариков и кондитерских изделий передаются заводы по созданию Calve в РФ и СНГ, а также фабрики «Балтимор», расположенные по всему миру, включая тульский концерн. Данные по сумме заключенной сделки отсутствуют.

Организация Unilever является одним из наиболее крупнейших мировых производителей продуктов и товаров повседневного спроса. Среди брендов компании — «Инмарко», «Бархатные ручки», «Чистая линия», «Золотой стандарт», Dove, а также многие другие.

Фирма Штенгелова включает свыше десятка заводов по производству сладостей, снеков, кофе и чая. Ассортимент компании состоит из более чем 800 видов кондитерской продукции.

Unilever купила соусный бизнес «Балтимор» у его создателя Алексея Антипова в 2009 году. Нынешнее руководство организации приняло решение о продаже структур по разработке кетчупов, чтобы акцентировать свое внимание на более масштабных направлениях, вроде линеек мороженого и сухих приправ.

Эксперты Роскачества недавно провели специальное исследование, чтобы выяснить, какой кетчуп является наиболее качественным. Для этого специалисты сравнили семь брендов.