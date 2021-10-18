Ковальчук будет генеральным менеджером российской сборной на Играх 2022 года в Пекине

Москва, 18 октября. Олимпийский чемпион Игр-2018 в Пхенчхане и трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук назначен генеральным менеджером сборной России на пекинских ОИ-2022. Об этом во время пресс-конференции сообщил наставник национальной команды Алексей Жамнов.

По словам главного тренера, Алексей Кудашов, Сергей Федоров, Сергей Гончар и Евгений Набоков вошли в тренерский штаб на февральский олимпийский турнир.

«Генменеджером на этот цикл будет Илья Ковальчук», — передает ТАСС слова Жамнова.

Олимпийский хоккейный турнир в Пекине стартует 9 февраля.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал Ковальчука авторитетом среди игроков, а также выразил уверенность, что бывший хоккеист поможет сборной России, так как обладает большим бэкграундом.