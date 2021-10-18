Пожар произошел на предприятии по утилизации нефтяных отходов в Дубае

Абу-Даби, 18 октября. В промышленной зоне района Джебель-Али в Дубае начался пожар на предприятии по утилизации нефтяных отходов. Причины произошедшего пока неизвестны, сотрудники экстренных служб в настоящее время занимаются тушением возгорания. Пресс-служба властей эмирата сообщила, что пострадавших в результате инцидента нет, ситуация находится под контролем пожарных.

Джебель-Али — западный пригород Дубая, где размещается ряд крупных промышленных объектов, включая гавань для грузовых судов, аэропорт и предприятия местной алюминиевой корпорации. В этой зоне также находится более 6 тысяч представительств компаний со всего мира, а число работников и служащих превышает 100 тысяч.

Ранее еще один пожар разгорелся на нефтеперерабатывающем заводе Mina Al-Ahmadi в Кувейте, в результате чего, по неофициальным данным, пострадали несколько человек. Пожарным вскоре удалось локализовать последствия возгорания, которое произошло на установке по удалению серы.

????????????#Kuwait: A fire breaks out in Mina al-Ahmadi Refinery in Kuwait after an explosion was heard in the area. pic.twitter.com/3ub48BFojW — Middle East Live (@middleeastlive0) October 18, 2021

Несмотря на инцидент, предприятие продолжало функционировать в обычном порядке. Примечательно, что месяцем ранее здесь была проведена модернизация оборудования для повышения его КПД и снижения объемов выбросов вредных веществ в атмосферу. Как сообщается, подобные случаи на НПЗ бывали и раньше — в апреле 2019-го произошел пожар на одной из установок по подготовке нефти, однако серьезного ущерба он не причинил.