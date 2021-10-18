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Таурази сломала дверь раздевалки после поражения «Финикса» в финале женской НБА
Спорт
Таурази сломала дверь раздевалки после поражения «Финикса» в финале женской НБА
Global Look Press  /  Dantey Buitureida/Keystone Press Agency

Финикс, 18 октября. Трехкратная чемпионка женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), защитник «Финикс Меркьюри» Дайана Таурази сломала дверь гостевой раздевалки после поражения ее команды в четвертой игре против «Чикаго Скай». Подопечные Джеймса Уэйда стали чемпионками лиги.

Баскетболистки «Финикса» крайне эмоционально отреагировали на поражение и не пришли на послематчевую пресс-конференцию. Таурази сломала дверь гостевой раздевалки. Недавно признанная болельщиками лучшей баскетболисткой в истории WNBA 39-летняя защитница впервые проиграла в финальной серии.

«Чикаго» разгромил «Финикс» в четвертом матче финальной серии женской НБА со счетом 80:74. В составе победителей отличились Элли Куигли, в ее активе 26 очков, а также оформившая дабл-дабл Кендис Паркер (16 очков, 13 подборов).

Напомним, на прошедших в августе токийских Играх-2020 сборная России по баскетболу среди женщин в формате 3х3 стала серебряным призером, обыграв американок (15:18).

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WNBA Кендис Паркер Дайана Таурази
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