Таурази сломала дверь раздевалки после поражения «Финикса» в финале женской НБА

Финикс, 18 октября. Трехкратная чемпионка женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), защитник «Финикс Меркьюри» Дайана Таурази сломала дверь гостевой раздевалки после поражения ее команды в четвертой игре против «Чикаго Скай». Подопечные Джеймса Уэйда стали чемпионками лиги.

Баскетболистки «Финикса» крайне эмоционально отреагировали на поражение и не пришли на послематчевую пресс-конференцию. Таурази сломала дверь гостевой раздевалки. Недавно признанная болельщиками лучшей баскетболисткой в истории WNBA 39-летняя защитница впервые проиграла в финальной серии.

Diana Taurasi breaks Phoenix Mercury locker room door after Game 4 loss. pic.twitter.com/yE3FegKXPH — L. Rosie Grier (@RosieSeven) October 18, 2021

«Чикаго» разгромил «Финикс» в четвертом матче финальной серии женской НБА со счетом 80:74. В составе победителей отличились Элли Куигли, в ее активе 26 очков, а также оформившая дабл-дабл Кендис Паркер (16 очков, 13 подборов).

Напомним, на прошедших в августе токийских Играх-2020 сборная России по баскетболу среди женщин в формате 3х3 стала серебряным призером, обыграв американок (15:18).