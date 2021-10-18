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Губернатор Техаса назвал «катастрофической» миграционную политику Байдена
Весь мир
Губернатор Техаса назвал «катастрофической» миграционную политику Байдена
Global Look Press  /  Brandon Bell / Keystone Press Agency

Остин, 18 октября. Губернатор Техаса Грег Эббот раскритиковал миграционную политику президента Джо Байдена и заявил, что он «полностью бросил» американцев, живущих вблизи границы. Штат наблюдает рекордный прирост мигрантов.

Эббот в интервью журналистам рассказал, что администрация президента «отказалась» от жителей его штата и всех, кто живет в приграничных городах. Он также отметил, что президент игнорирует даже округа, где люди голосовали за демократическую партию.

«Мы наблюдаем наибольшее количество пересечений границы, и все это из-за катастрофической политики администрации Байдена», — продолжил он.

Губернатор Техаса также отметил, что курс, проводимый администрацией Дональда Трампа, привел к наибольшему сокращению числа мигрантов.

Кризис на границе

На границе США и Мексики в настоящее время наблюдается миграционный кризис: лагеря временного содержания переполнены, а беженцы продолжают прибывать. В сентябре более 15 тысяч человек, преимущественно выходцев с Гаити, создали стихийный лагерь под мостом в Дель-Рио, штате Техас. Попытки контролировать численность беженцев привели к нескольким крупным скандалам и критике миграционной политики Байдена.

На фоне этого лидер правозащитной организации Pueblo Sin Fronteras («Народ без границ») Иринео Мухика публично заявил, что в Мексике формируется новый караван мигрантов из Гаити, который планирует отправиться в США приблизительно 25 октября. Он будет насчитывать не менее 70 тысяч человек.

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