Губернатор Техаса назвал «катастрофической» миграционную политику Байдена

Остин, 18 октября. Губернатор Техаса Грег Эббот раскритиковал миграционную политику президента Джо Байдена и заявил, что он «полностью бросил» американцев, живущих вблизи границы. Штат наблюдает рекордный прирост мигрантов.

Texas Gov. Abbott argues Biden ‘completely abandoned’ everyone who lives on the border – Fox News https://t.co/DlycIMW8bc — Global News Archive (@immitateNews) October 18, 2021

Эббот в интервью журналистам рассказал, что администрация президента «отказалась» от жителей его штата и всех, кто живет в приграничных городах. Он также отметил, что президент игнорирует даже округа, где люди голосовали за демократическую партию.

«Мы наблюдаем наибольшее количество пересечений границы, и все это из-за катастрофической политики администрации Байдена», — продолжил он.

Губернатор Техаса также отметил, что курс, проводимый администрацией Дональда Трампа, привел к наибольшему сокращению числа мигрантов.

Кризис на границе

На границе США и Мексики в настоящее время наблюдается миграционный кризис: лагеря временного содержания переполнены, а беженцы продолжают прибывать. В сентябре более 15 тысяч человек, преимущественно выходцев с Гаити, создали стихийный лагерь под мостом в Дель-Рио, штате Техас. Попытки контролировать численность беженцев привели к нескольким крупным скандалам и критике миграционной политики Байдена.

На фоне этого лидер правозащитной организации Pueblo Sin Fronteras («Народ без границ») Иринео Мухика публично заявил, что в Мексике формируется новый караван мигрантов из Гаити, который планирует отправиться в США приблизительно 25 октября. Он будет насчитывать не менее 70 тысяч человек.