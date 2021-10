Губернатор Техаса назвал «катастрофической» миграционную политику Байдена

Остин, 18 октября. Губернатор Техаса Грег Эббот раскритиковал миграционную политику президента Джо Байдена и заявил, что он «полностью бросил» американцев, живущих вблизи границы. Штат наблюдает рекордный прирост мигрантов.

Texas Gov. Abbott argues Biden ‘completely abandoned’ everyone who lives on the border – Fox News https://t.co/DlycIMW8bc