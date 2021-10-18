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Власти Красноярского края введут систему QR-кодов для посещения массовых мероприятий

  /   Обновлено: 18 октября 2021 12:36
Общество
Власти Красноярского края введут систему QR-кодов для посещения массовых мероприятий
pixabay.com

Красноярск, 18 октября. Правительство Красноярского края приняло решение о введении системы QR-кодов на территории региона. Они будут необходимы при посещении культурно-досуговых заведений и спортивных мероприятий.

По словам заместителя председателя правительства региона Алексея Подкорытова, система будет введена с 1 ноября. Решение было принято в связи с эпидемиологической обстановкой на территории Красноярского края.

«С 1 ноября для того чтобы наши работодатели, наши учреждения подготовились к введению этих мероприятий. К 1 ноября эти решения будут выполнены», — объяснил он в беседе с телеканалом «Енисей».

QR-коды можно получить при наличии свидетельства о перенесенном заболевании или после прохождения процедуры вакцинации. Вакцинация является одним из наиболее эффективных способов формирования иммунитета к коронавирусной инфекции. Как сообщалось ранее, в России был запущен счетчик вакцинации от COVID-19. Статистика предоставлена на портале стопкоронавирус.рф.

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qr-код пандемия коронавирус
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