Решетников: рост ВВП РФ по итогам 2021 года не должен превысить прогноз в 4,2%

Москва, 18 октября. Восстановление российской экономики исчерпалось. Такое заявление сделал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в процессе своего выступления на заседании бюджетного комитета Госдумы.

По словам Решетникова, рост ВВП России по итогам текущего года вряд ли превысит прогноз в 4,2%. Министр также отметил замедление деловой активности и ухудшение ситуации с коронавирусом в стране.

«Восстановление себя в общем-то исчерпало, экономика вышла на свою траекторию, ухудшилась эпидемиологическая ситуация, поэтому вряд ли мы можем рассчитывать в этом году на более высокие темпы», — выразил точку зрения Решетников.

Эффективность производства и потребления энергоресурсов является важнейшим фактором роста национальных экономик и в немалой степени определяет качество жизни людей. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин.