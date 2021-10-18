«JourФак Манукяна». Возвращение киноэкипажа

Возвращению киноэкипажа из космоса посвящен новый выпуск авторской программы Вадима Манукяна.

Итак, утром 17 октября вернулся из космоса киноэкипаж в составе Олега Новицкого, Юлии Пересильд и Клима Шипенко. Причем, если Пересильд и Шипенко провели вне Земли всего лишь 12 суток, то Новицкий отсутствовал около полугода.

Разумеется, киноэкипаж встречала в рабочем режиме съемочная группа, которая снимает фильм «Вызов». Из трансляции приземления стало очевидно, что на встречу приехал и Владимир Машков. Оказалось, что произошло это вовсе не случайно. Он участвует в съемках картины, и досталась Машкову роль главного конструктора. Разумеется, Константин Эрнст также прибыл на встречу, так как Первый канал не только является информационным партнером киноэкспедиции, но и главной движущей силой фильма «Вызов». Было очевидно, что Константин Львович очень эмоционально встречал экипаж. Эрнст уже сообщил, что на экраны кинотеатров фильм выйдет уже совсем скоро.

Благодаря работе журналистов удалось увидеть лица киноэкипажа сразу после приземления и его эвакуации из капсулы. Они успели пообщаться с Новицким, Пересильд и Шипенко. Судя по кадрам съемок стало понятно, что Олег Новицкий за полгода вне Земли в некоторой степени от нее отвык. А вот Юлия Пересильд и Клим Шипенко выглядели словно и не было этих 12 дней в космосе. Пересильд поделилась своими эмоциями и сказала, что ей немного грустно, что полет так быстро закончился, ведь подобный опыт в ее случае уже больше не повторится. Вспомним и о том, что на МКС остался Антон Шкаплеров. Именно с ним 5 октября киноэкипаж отправился в космос.

Будем ждать премьеру фильма. Очень интересно увидеть на киноэкранах страны результат этой работы. Проект своего рода уникальный и поэтому внимание к нему не рядовое.