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Бывший президент Молдавии Додон заявил об отказе от мандата депутата парламента

  /   Обновлено: 18 октября 2021 12:37
Политика
Бывший президент Молдавии Додон заявил об отказе от мандата депутата парламента
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Кишинев, 18 октября. Бывший президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что отказывается от мандата депутата парламента.

В ходе брифинга экс-президент отметил, что не видит смысла быть депутатом, так как может быть более эффективным на другой должности.

«Хочу показать власти, что не боюсь остаться без иммунитета. Хотите повоевать, хотите возбудить политические дела — начинайте. И я вам покажу, как борюсь и у кого тверже характер», — сказал Додон в ходе общения с журналистами.

По словам Додона, он может покинуть пост руководителя Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), если такое решение примут на съезде. Додон не исключил, что останется почетным председателем партии.

Ранее экс-президент заявил, что высокие цены на российский газ могут привести к «энергетическому геноциду» Молдавии. По словам Додона, он лично просил Россию продлить контракт на поставку газа в республику.

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