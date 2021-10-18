Луна-рыбу весом в две тонны выловили у северного побережья Африки в Средиземном море

Москва, 18 октября. Огромную луна-рыбу размером около двух тонн поймали у северного побережья Африки в Средиземном море. Она попала в сети промыслового судна, которое занимается выловом тунца.

Луна-рыба в длину достигает 3,2 метра, а в ширину — 2,9 метра. Такие размеры являются рекордными даже для региона Африки, где рыбаки часто вылавливают крупных особей.

«Мы пытались положить ее на весы, рассчитанные на одну тонну, но она оказалась слишком большой и могла их сломать. Судя по ее тучности и на основании сравнений с другими пойманными рыбами, она, должно быть, весила около двух тонн», — рассказал морской биолог Энрике Остале, которого пригласили осмотреть улов.

По словам ученого, луна-рыба является подвидом Mola alexandrini. Особь притянули к берегу и подняли из воды на несколько минут, используя кран. Специалисты измерили рыбу, сделать снимки, взяли образцы ДНК и отпустили в море.

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