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Бригада швейцарских арбитров обслужит матч ЛЧ «Зенит» — «Ювентус»
Спорт
Бригада швейцарских арбитров обслужит матч ЛЧ «Зенит» — «Ювентус»
Global Look Press  /  Panoramic/Keystone Press Agency

Ньон, 18 октября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определился с арбитрами, которые обслужат матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между петербургским «Зенитом» и туринским «Ювентусом». Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Встречу обслужит бригада швейцарских судей во главе с Сандро Шерером. Помогать главному арбитру будут Стефан Де Алмейда и Беким Зогай. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать немец Бастиан Данкерт и швейцарец Федайи Сан.

Встреча «Зенит» — «Ювентус» состоится 20 октября на «Газпром Арене» в Петербурге.

Во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов сине-бело-голубые на своем поле разгромили шведский «Мальме» (4:0), в первом туре подопечные Сергея Семака проиграли на выезде «Челси» (0:1).

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Зенит лига чемпионов ювентус Сандро Шерер
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