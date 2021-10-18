Байден воспользовался лазейкой в указе мэра Вашингтона и нарушил масочный режим

Вашингтон, 18 октября. Президент США Джо Байден и его жена Джилл нарушили требование мэра Вашингтона о масочном режиме, передает телеканал Fox.

В указе мэра Вашингтона говорится, что люди обязаны носить защитные медицинские маски в помещениях вне зависимости от того, есть ли у них прививки от коронавируса. За нарушение требования полагаются разного рода санкции — от штрафов до лишения лицензии заведений. Журналисты опубликовали видео, где глава Белого дома вместе с женой в окружении охраны идут по залу в ресторане, при этом только на Байденах нет масок. У президента США маску видно в руках.

Журналисты отметили, что Байден мог воспользоваться лазейкой в указе, где сказано, что положения документа не распространяются на «людей из федерального правительства, в то время как эти люди находятся при исполнении служебных обязанностей».

Ранее Байден рассказал о здоровье бывшего президента страны Билла Клинтона, постучав при этом по дереву. Клинтона госпитализировали 12 октября, но его состояние улучшилось, поэтому его выписали, передает НСН.

Также глава Белого дома рассмешил российского сенатора Алексея Пушкова. Байден выступал с речью по вопросу дошкольного образования в США. Приводя статистические данные, американский лидер с сожалением акцентировал внимание на том, что «даже в Латвии» больше детей проходят такую программу.