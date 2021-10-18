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Политолог Зимовский: Япония будет ответственно подходить к решению о превентивном ударе
Политика
Политолог Зимовский: Япония будет ответственно подходить к решению о превентивном ударе
wikipedia.org  /  JGSDF / CC BY 2.0

Москва, 18 октября. Политолог и историк Александр Зимовский заявил, что решение о возможных превентивных ударах будет приниматься Японией со всей серьезностью.

В интервью для издания «Свободная пресса» эксперт прокомментировал слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды, который заявил о формировании новой японской оборонной стратегии. По его словам, она будет включать в себя нанесение упреждающих ударов по военным объектам потенциального противника. Ряд экспертов после этого заявления пришел к выводу, что речь идет о противостоянии не только с Северной Кореей и Китаем, но и с Россией.

wikipedia.org / Rikujojieitai Boueisho / CC BY-SA 3.0

Зимовский объяснил, зачем Токио включил такую возможность в новую стратегию. По его словам, превентивные удары рассматриваются международным правом как ответ на агрессию какой-либо страны. При этом нужно помнить, что у Японии нет ядерного оружия.

«И если, к примеру, российское руководство получит данные, что в ближайшее время состоится массированный ядерный или иной удар, то оно имеет право нанести превентивный удар, и это не будет применением ядерного оружия первыми», — говорит он.

Эксперт отметил, что японские военные не имеют в своем распоряжении ядерных бомб, в отличие от своих соперников, поэтому решение о возможном превентивном ударе будет приниматься со всей серьезностью.

Ранее политолог Евгений Сатановский заявил, что России необходимо готовиться к масштабному военному конфликту с Японией. К такому выводу он пришел после милитаристских высказываний Кисиды, передает RT.

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