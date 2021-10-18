Высокие цены не мешают жителям Великобритании скупать Lada Niva

София, 18 октября. Подданные британской королевы не обращают внимания на переплаты, если речь идет об отечественном внедорожнике Lada Niva. Об этом пишет болгарское издание «Факти».

Водители в Великобритании по достоинству оценивают модель Lada Niva, так как уважают ее за высокую надежность. Это позволяет автолюбителям менее требовательно смотреть на отсутствие инноваций в данном внедорожнике, а также заставляет их переплачивать за него без сожаления.

Дело в том, что на британском рынке автомобиль реализуется за 12 595 фунтов стерлингов или около 1,244 млн рублей, что, однако, не является конечной ценой, потому что машина требует дополнительной сертификации и постановки на учет, чем обычно занимается предприятие-импортер.

Учитывая прохождение административных и бюрократических процедур, ценник на Lada Niva вырастает до 17 595 фунтов стерлингов, что равняется примерно 1,738 млн рублей. При этом многие эксперты указывают, что «Зверь с Востока» менее безопасен, управляем, динамичен и экономичен, чем стандартные представители бюджетного бренда Dacia.

«Lada Niva — один из немногих успешных продуктов бывшего СССР (по наследству достался РФ), который продавался и за "железным занавесом". Это дешевый и (какой бы то ни было) приемлемый заменитель гораздо более дорогих европейских и японских аналогов», — объясняет востребованность внедорожника подписчик издания под ником «Машинист».

Российский автомобиль сравнивает с машинами из Японии читатель «Факти», представившийся как «Пешо». По его мнению, Lada Niva — вне конкуренции.

«Да, если заехать на "Тойоте" в поле или в лес, половину машины там и оставишь, пластмасска», — подчеркивает комментатор.

Lada Niva буквально восхитила японского журналиста Фумио Огаву, который работает в издании Asahi Shimbun. В своих впечатлениях о внедорожнике, эксперт высказался о транспортном средстве как об очаровательном и продвинутом.