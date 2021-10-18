Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 октября 13:58
13:56
Общество
Выезжающих на полосу общественного транспорта водителей начнут наказывать в Петербурге
13:53
Общество
Власти Омской области ввели обязательную вакцинацию от СOVID-19 для ряда профессий
13:48
Весь мир
Мощный взрыв прогремел в афганском Джелалабаде, есть пострадавшие
13:42
Экономика
Банк России понизил официальные курсы валют на 19 октября
13:40
Общество
Спасатели подняли козленка со дна 20-метрового колодца во Владимирской области
13:39
Экономика
Допмощности по транзиту газа через Украину на ноябрь остались невостребованными «Газпромом»
13:38
Политика
Экс-глава Пентагона Гейтс заявил, что Байден никогда не признает свои ошибки
13:37
Общество
Глава Минцифры Шадаев анонсировал введение электронных паспортов в трех регионах страны
13:35
Происшествия
Мать юного стрелка из Прикамья знала о конфликте сына с одноклассницей
13:33
Политика
Сенатор Ковитиди о «дороге» Киева в НАТО: РФ никому не позволит переходить красные линии
Все новости

Высокие цены не мешают жителям Великобритании скупать Lada Niva
Экономика
Высокие цены не мешают жителям Великобритании скупать Lada Niva
flickr.com  /  @peterolthof

София, 18 октября. Подданные британской королевы не обращают внимания на переплаты, если речь идет об отечественном внедорожнике Lada Niva. Об этом пишет болгарское издание «Факти».

Водители в Великобритании по достоинству оценивают модель Lada Niva, так как уважают ее за высокую надежность. Это позволяет автолюбителям менее требовательно смотреть на отсутствие инноваций в данном внедорожнике, а также заставляет их переплачивать за него без сожаления.

Дело в том, что на британском рынке автомобиль реализуется за 12 595 фунтов стерлингов или около 1,244 млн рублей, что, однако, не является конечной ценой, потому что машина требует дополнительной сертификации и постановки на учет, чем обычно занимается предприятие-импортер.

Учитывая прохождение административных и бюрократических процедур, ценник на Lada Niva вырастает до 17 595 фунтов стерлингов, что равняется примерно 1,738 млн рублей. При этом многие эксперты указывают, что «Зверь с Востока» менее безопасен, управляем, динамичен и экономичен, чем стандартные представители бюджетного бренда Dacia.

«Lada Niva — один из немногих успешных продуктов бывшего СССР (по наследству достался РФ), который продавался и за "железным занавесом". Это дешевый и (какой бы то ни было) приемлемый заменитель гораздо более дорогих европейских и японских аналогов», — объясняет востребованность внедорожника подписчик издания под ником «Машинист».

Российский автомобиль сравнивает с машинами из Японии читатель «Факти», представившийся как «Пешо». По его мнению, Lada Niva — вне конкуренции.

«Да, если заехать на "Тойоте" в поле или в лес, половину машины там и оставишь, пластмасска», — подчеркивает комментатор.

Lada Niva буквально восхитила японского журналиста Фумио Огаву, который работает в издании Asahi Shimbun. В своих впечатлениях о внедорожнике, эксперт высказался о транспортном средстве как об очаровательном и продвинутом.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Высокие цены не мешают жителям Великобритании скупать Lada Niva
великобритания автоваз внедорожник lada niva
Комментировать