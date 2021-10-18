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Политолог Безпалько счел слова Зеленского об «обмене» Медведчука манипуляцией

  /   Обновлено: 18 октября 2021 12:18
Политика
Политолог Безпалько счел слова Зеленского об «обмене» Медведчука манипуляцией
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 18 октября. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о главе политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Викторе Медведчуке является манипуляцией, считает политолог Богдан Безпалько.

Ранее Зеленский заявил, что рассмотрел бы возможность «обмена» Медведчука, если бы тот имел гражданство России, но такой возможности у политика нет. Как отметил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, на Украине двойное гражданство запрещено по закону.

«Это является манипуляцией и провокацией, потому что здесь речь идет о том, чтобы публично признать наличие российского гражданства у Медведчука», — цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее Медведчук рассказал, что у него нет другого гражданства, кроме украинского. Политик также заверил, что не интересуется возможностью обмена, пишет НСН.

Политолог Антон Бредихин отметил, что украинские власти сами не верят в наличие российского гражданства у Медведчука. Этот вопрос серьезный, политический, и если это необходимо, то гражданство нужно оперативно ему выдать, уверен эксперт.

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украина зеленский медведчук безпалько
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