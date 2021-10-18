Издание The Atlantic констатировало политическое банкротство США

Вашингтон, 18 октября. Соединенные Штаты Америки — это государство-банкрот. К такому выводу на основе анализа политики президента США Джо Байдена пришла обозреватель издания The Atlantic Ребекка Спэнг.

В материале The Atlantic Спэнг обращает внимание на нависшую над США угрозу дефолта, которую, благодаря очередному подъему планки государственного долга, снова удалось отвести. Однако на деле команда президента Джо Байдена совершенно неплатежеспособна, и каждый следующий шаг Белого дома отдается болезненным рикошетом по репутации и его финансовому положению.

«На горизонте прорисовывается совершенно ненужная для нас угроза банкротства — и вовсе не потому, что страна не может платить по своим счетам, а по той причине, что этого не позволяют достаточно влиятельные люди. В прошлом подобные ошибки приводили к катастрофе», — констатировала обозреватель The Atlantic.

ФБА «Экономика сегодня» /

С каждым годом Соединенным Штатам Америки все сложнее и сложнее набирать новые долги, прикрываясь своим статусом глобального гегемона, делится откровениями Ребекка Спэнг. Профессор университета Индианы уверена, что репутационные потери связаны с неудовлетворительными результатами борьбы с пандемией коронавируса, волюнтаристской внешней политикой и глубочайшим правовым кризисом. Американцам становится все сложнее защитить себя от судейского и полицейского произвола. Кредит доверия США по всем параметрам неуклонно падает, подчеркивает Спэнг.

«Репутация США уже итак сильно подпорчена из-за того, что страна проводит неустойчивую внешнюю политику, принимает недостаточные меры по обузданию пандемии коронавируса и не может справиться с кризисными явлениями в области гражданских прав, которые в настоящее время все еще не урегулированы. Тот факт, что в начале декабря платеж был пропущен, даже если позднее и будут приняты меры по его урегулированию, еще больше снизит доверие к США. И восстановить его будет непросто», — резюмирует ученый.

На фоне глубокого политического и социального кризиса США избрали путь обострения отношений с конкурентами. По мнению политолога-американиста Рафаэля Ордуханяна, провал Белого дома по всем фронтам в последние годы обусловлен непрофессионализмом всех трех президентов — Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена. Частью политики провокаций и обострения диалога может стать и инцидент с эсминцем Chafee, предпринявшим попытку нарушить границу РФ в Японском море, пишет НСН.