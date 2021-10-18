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Открытие консульства США в Иерусалиме обнажило разногласия в правящей коалиции Израиля
Весь мир
Открытие консульства США в Иерусалиме обнажило разногласия в правящей коалиции Израиля
Global Look Press  /  Ilia Yefimovich/dpa

Иерусалим, 18 октября. Израильское издание Israel Hayom со ссылкой на анонимный источник в правительстве сообщило об отсутствии координации между премьером Нафтали Беннетом и главой МИД Яиром Лапидом по вопросу открытия американского генконсульства в Восточном Иерусалиме. Это обстоятельство спровоцировало напряженность между Израилем и Соединенными Штатами.

В ходе июньских телефонных переговоров Лапида и uоссекретаря США Энтони Блинкена израильский министр иностранных дел отметил неустойчивость правящей в еврейском государстве коалиции и попросил своего собеседника отложить вопрос об открытии консульства на период после принятия бюджета Израиля. В противном случае в правительстве могут возникнуть трения, которые воспрепятствуют принятию соответствующего решения.

«В разговоре с Блинкеном Лапид отметил деликатный политический состав правительства и посоветовал Вашингтону отложить этот шаг до тех пор, пока Кнессет не примет бюджет», — сообщил источник.

Американский госсекретарь, по словам анонимного чиновника, согласился на данное предложение. Проблема обнаружилась в августе в ходе переговоров советников Беннета и официальных лиц США. Выяснилось, что израильский премьер-министр намерен выступать против повторного открытия консульства США в Восточном Иерусалиме безотносительно к дате принятия бюджета.

«В ходе этих переговоров два израильских должностных лица подчеркнули, что противодействие Беннета открытию палестинского консульства является вопросом принципа и не связано с политическим сроком. Беннет продолжит выступать против этого шага после принятия бюджета», — добавил источник.

Непоследовательность израильской позиции спровоцировала смятение в Вашингтоне. 14 октября Блинкен повторно объявил о намерении открыть консульство после переговоров с Лапидом, который, по всей видимости, не изменил свою позицию, противоречащую официальной точке зрения Беннета.

Конфликтная зона

Действующая в Израиле правящая коалиция включает в себя крайне-правые, центристские, крайне-левые и арабские партии, что делает ее очень чувствительной к решению многих государственных вопросов, особенно касающихся палестино-израильского конфликта. Как сообщал министр внутренних дел Израиля Аелет Шакед, объединение пришло к внутреннему компромиссу относительно спорных вопросов. В частности, на палестинском направлении решено на время отказаться от продвижения идеи выделения отдельного арабского Государства Палестина в обмен на экономическое развитие этих территорий.

Подобный политический союз оказался возможным ввиду общего стремления его участников лишить премьерского поста Биньямина Нетаньяху в ходе майских парламентских выборов. Ни на один вопрос у них нет однозначного взгляда: сторонники строительства поселений на Западном Берегу взаимодействуют с противниками этой идеи, исламисты сидят рядом с сионистами, и вместе с ними в одной коалиции находятся борцы за права ЛГБТ. Стороны оппонируют на темы работы транспорта и продуктовых магазинов в Шаббат, признания однополых баков и гражданских союзов, образовательной программы в ультрарелигиозных и обычных школах и т.д.

Все фундаментальные вопросы религии и государства являются «конфликтной зоной». В этой ситуации избежать раскола можно за счет сохранения статуса-кво по всем направлениям с крайне осторожными и взвешенными решениями по вопросам, не терпящим отлагательств.

Предыдущее американское генеральное консульство в Восточном Иерусалиме официально закрыто с марта 2019 года по решению экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Посольство США было перенесено из Тель-Авива в Западный Иерусалим, что спровоцировало негативную реакцию арабских стран и Палестинской автономии, так как подобный шаг является признанием всего Иерусалима столицей Израиля.

Это расходится с официальной позицией ООН, по которой восточная часть древнего города (как и Западный берег Иордана) квалифицируется как оккупированная Израилем по итогам Шестилетней войны 1967 года.

Возвращение генконсульства в Восточный Иерусалим — одно из предвыборных обещаний Джо Байдена. Тогда еще кандидат в президенты США заявил о намерении сохранить американское посольство в Западном Иерусалиме и возобновить работу ранее закрытого дипломатического объекта на палестинской территории для поддержания связи с Палестинской автономией.

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