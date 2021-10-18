Открытие консульства США в Иерусалиме обнажило разногласия в правящей коалиции Израиля

Иерусалим, 18 октября. Израильское издание Israel Hayom со ссылкой на анонимный источник в правительстве сообщило об отсутствии координации между премьером Нафтали Беннетом и главой МИД Яиром Лапидом по вопросу открытия американского генконсульства в Восточном Иерусалиме. Это обстоятельство спровоцировало напряженность между Израилем и Соединенными Штатами.
В ходе июньских телефонных переговоров Лапида и uоссекретаря США Энтони Блинкена израильский министр иностранных дел отметил неустойчивость правящей в еврейском государстве коалиции и попросил своего собеседника отложить вопрос об открытии консульства на период после принятия бюджета Израиля. В противном случае в правительстве могут возникнуть трения, которые воспрепятствуют принятию соответствующего решения.
«В разговоре с Блинкеном Лапид отметил деликатный политический состав правительства и посоветовал Вашингтону отложить этот шаг до тех пор, пока Кнессет не примет бюджет», — сообщил источник.
Lack of coordination between Israeli PM Bennett and FM Lapid on US reopening of East Jerusalem consulate was cause of tension between US and Israel, report sayshttps://t.co/OWmUWwyu6Z— DAILY SABAH (@DailySabah) October 17, 2021
Американский госсекретарь, по словам анонимного чиновника, согласился на данное предложение. Проблема обнаружилась в августе в ходе переговоров советников Беннета и официальных лиц США. Выяснилось, что израильский премьер-министр намерен выступать против повторного открытия консульства США в Восточном Иерусалиме безотносительно к дате принятия бюджета.
«В ходе этих переговоров два израильских должностных лица подчеркнули, что противодействие Беннета открытию палестинского консульства является вопросом принципа и не связано с политическим сроком. Беннет продолжит выступать против этого шага после принятия бюджета», — добавил источник.
Непоследовательность израильской позиции спровоцировала смятение в Вашингтоне. 14 октября Блинкен повторно объявил о намерении открыть консульство после переговоров с Лапидом, который, по всей видимости, не изменил свою позицию, противоречащую официальной точке зрения Беннета.
Report: #Israeli foreign minister misled Blinken on US consulate in Jerusalem https://t.co/r2hIwpNROf— Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) October 18, 2021
Конфликтная зона
Действующая в Израиле правящая коалиция включает в себя крайне-правые, центристские, крайне-левые и арабские партии, что делает ее очень чувствительной к решению многих государственных вопросов, особенно касающихся палестино-израильского конфликта. Как сообщал министр внутренних дел Израиля Аелет Шакед, объединение пришло к внутреннему компромиссу относительно спорных вопросов. В частности, на палестинском направлении решено на время отказаться от продвижения идеи выделения отдельного арабского Государства Палестина в обмен на экономическое развитие этих территорий.
בביקור המוצלח באיחוד האמירויות הסברתי בצורה מנומקת והבהרתי - לא נתמוך בהקמת מדינה פלסטינית.— איילת שקד Ayelet Shaked (@Ayelet__Shaked) October 6, 2021
הסברתי גם כיצד השלום הזה יכול להיטיב עם שתי המדינות. יש לנו הרבה מה ללמוד מהם, במיוחד בתחום השירות הממשלתי לאזרח והדיגיטציה. pic.twitter.com/zWP04X08me
Подобный политический союз оказался возможным ввиду общего стремления его участников лишить премьерского поста Биньямина Нетаньяху в ходе майских парламентских выборов. Ни на один вопрос у них нет однозначного взгляда: сторонники строительства поселений на Западном Берегу взаимодействуют с противниками этой идеи, исламисты сидят рядом с сионистами, и вместе с ними в одной коалиции находятся борцы за права ЛГБТ. Стороны оппонируют на темы работы транспорта и продуктовых магазинов в Шаббат, признания однополых баков и гражданских союзов, образовательной программы в ультрарелигиозных и обычных школах и т.д.
Все фундаментальные вопросы религии и государства являются «конфликтной зоной». В этой ситуации избежать раскола можно за счет сохранения статуса-кво по всем направлениям с крайне осторожными и взвешенными решениями по вопросам, не терпящим отлагательств.
Предыдущее американское генеральное консульство в Восточном Иерусалиме официально закрыто с марта 2019 года по решению экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Посольство США было перенесено из Тель-Авива в Западный Иерусалим, что спровоцировало негативную реакцию арабских стран и Палестинской автономии, так как подобный шаг является признанием всего Иерусалима столицей Израиля.
Guatemala names 27 streets after Jerusalem 'the capital of Israel'.— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) October 17, 2021
This comes after Guatemala's decision to recognize Jerusalem as Israel’s capital in May of 2018 and move its embassy there. ???????????????? pic.twitter.com/1G2noJ8qSG
Это расходится с официальной позицией ООН, по которой восточная часть древнего города (как и Западный берег Иордана) квалифицируется как оккупированная Израилем по итогам Шестилетней войны 1967 года.
Возвращение генконсульства в Восточный Иерусалим — одно из предвыборных обещаний Джо Байдена. Тогда еще кандидат в президенты США заявил о намерении сохранить американское посольство в Западном Иерусалиме и возобновить работу ранее закрытого дипломатического объекта на палестинской территории для поддержания связи с Палестинской автономией.