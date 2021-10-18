Открытие консульства США в Иерусалиме обнажило разногласия в правящей коалиции Израиля

Иерусалим, 18 октября. Израильское издание Israel Hayom со ссылкой на анонимный источник в правительстве сообщило об отсутствии координации между премьером Нафтали Беннетом и главой МИД Яиром Лапидом по вопросу открытия американского генконсульства в Восточном Иерусалиме. Это обстоятельство спровоцировало напряженность между Израилем и Соединенными Штатами.

В ходе июньских телефонных переговоров Лапида и uоссекретаря США Энтони Блинкена израильский министр иностранных дел отметил неустойчивость правящей в еврейском государстве коалиции и попросил своего собеседника отложить вопрос об открытии консульства на период после принятия бюджета Израиля. В противном случае в правительстве могут возникнуть трения, которые воспрепятствуют принятию соответствующего решения.

«В разговоре с Блинкеном Лапид отметил деликатный политический состав правительства и посоветовал Вашингтону отложить этот шаг до тех пор, пока Кнессет не примет бюджет», — сообщил источник.

Lack of coordination between Israeli PM Bennett and FM Lapid on US reopening of East Jerusalem consulate was cause of tension between US and Israel, report sayshttps://t.co/OWmUWwyu6Z — DAILY SABAH (@DailySabah) October 17, 2021

Американский госсекретарь, по словам анонимного чиновника, согласился на данное предложение. Проблема обнаружилась в августе в ходе переговоров советников Беннета и официальных лиц США. Выяснилось, что израильский премьер-министр намерен выступать против повторного открытия консульства США в Восточном Иерусалиме безотносительно к дате принятия бюджета.

«В ходе этих переговоров два израильских должностных лица подчеркнули, что противодействие Беннета открытию палестинского консульства является вопросом принципа и не связано с политическим сроком. Беннет продолжит выступать против этого шага после принятия бюджета», — добавил источник.

Непоследовательность израильской позиции спровоцировала смятение в Вашингтоне. 14 октября Блинкен повторно объявил о намерении открыть консульство после переговоров с Лапидом, который, по всей видимости, не изменил свою позицию, противоречащую официальной точке зрения Беннета.

Report: #Israeli foreign minister misled Blinken on US consulate in Jerusalem https://t.co/r2hIwpNROf — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) October 18, 2021

Конфликтная зона

Действующая в Израиле правящая коалиция включает в себя крайне-правые, центристские, крайне-левые и арабские партии, что делает ее очень чувствительной к решению многих государственных вопросов, особенно касающихся палестино-израильского конфликта. Как сообщал министр внутренних дел Израиля Аелет Шакед, объединение пришло к внутреннему компромиссу относительно спорных вопросов. В частности, на палестинском направлении решено на время отказаться от продвижения идеи выделения отдельного арабского Государства Палестина в обмен на экономическое развитие этих территорий.

בביקור המוצלח באיחוד האמירויות הסברתי בצורה מנומקת והבהרתי - לא נתמוך בהקמת מדינה פלסטינית.



הסברתי גם כיצד השלום הזה יכול להיטיב עם שתי המדינות. יש לנו הרבה מה ללמוד מהם, במיוחד בתחום השירות הממשלתי לאזרח והדיגיטציה. pic.twitter.com/zWP04X08me — איילת שקד Ayelet Shaked (@Ayelet__Shaked) October 6, 2021

Подобный политический союз оказался возможным ввиду общего стремления его участников лишить премьерского поста Биньямина Нетаньяху в ходе майских парламентских выборов. Ни на один вопрос у них нет однозначного взгляда: сторонники строительства поселений на Западном Берегу взаимодействуют с противниками этой идеи, исламисты сидят рядом с сионистами, и вместе с ними в одной коалиции находятся борцы за права ЛГБТ. Стороны оппонируют на темы работы транспорта и продуктовых магазинов в Шаббат, признания однополых баков и гражданских союзов, образовательной программы в ультрарелигиозных и обычных школах и т.д.

Все фундаментальные вопросы религии и государства являются «конфликтной зоной». В этой ситуации избежать раскола можно за счет сохранения статуса-кво по всем направлениям с крайне осторожными и взвешенными решениями по вопросам, не терпящим отлагательств.

Предыдущее американское генеральное консульство в Восточном Иерусалиме официально закрыто с марта 2019 года по решению экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Посольство США было перенесено из Тель-Авива в Западный Иерусалим, что спровоцировало негативную реакцию арабских стран и Палестинской автономии, так как подобный шаг является признанием всего Иерусалима столицей Израиля.

Guatemala names 27 streets after Jerusalem 'the capital of Israel'.



This comes after Guatemala's decision to recognize Jerusalem as Israel’s capital in May of 2018 and move its embassy there. ???????????????? pic.twitter.com/1G2noJ8qSG — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) October 17, 2021

Это расходится с официальной позицией ООН, по которой восточная часть древнего города (как и Западный берег Иордана) квалифицируется как оккупированная Израилем по итогам Шестилетней войны 1967 года.

Возвращение генконсульства в Восточный Иерусалим — одно из предвыборных обещаний Джо Байдена. Тогда еще кандидат в президенты США заявил о намерении сохранить американское посольство в Западном Иерусалиме и возобновить работу ранее закрытого дипломатического объекта на палестинской территории для поддержания связи с Палестинской автономией.