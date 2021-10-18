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Лавров обсудил ситуацию на Украине и Ближнем Востоке с президентом МККК Маурером
Политика
Лавров обсудил ситуацию на Украине и Ближнем Востоке с президентом МККК Маурером
wikipedia.org

Москва, 18 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер провели телефонные переговоры. Подробности беседы сообщаются в пресс-релизе МИД РФ.

Стороны обсудили ситуацию на Украине и Ближнем востоке, а также обстановку в Афганистане и Нагорном Карабахе. Как подчеркнули в отечественном дипломатическом ведомстве, Лавров и Маурер заверили друг друга в готовности сотрудничать по всем ключевым направлениям.

«Контакты между руководством МИД России и МККК поддерживаются на постоянной основе, традиционно имеют конструктивный и содержательный характер <...> Выражена готовность к дальнейшему плодотворному взаимодействию по направлениям, представляющим взаимный интерес, обсуждены модальности поддержки деятельности МККК», — подчеркивается в сообщении МИД.

Официальная Москва неоднократно заявляла о готовности помочь всем странам мира, нуждающимся в поддержке. Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заверил, что Лондон может рассчитывать на поддержку РФ в вопросе поставок газа.

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