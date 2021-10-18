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Церемония зажжения огня Игр в Пекине началась на античном стадионе в Древней Олимпии

  /   Обновлено: 18 октября 2021 12:05
Общество
Церемония зажжения огня Игр в Пекине началась на античном стадионе в Древней Олимпии
pixabay.com

Афины, 18 октября. Церемония зажжения олимпийского огня зимних Игр 2022 года началась на античном стадионе в Древней Олимпии. Спортивные состязания будут проходить с 4 по 20 февраля в Пекине.

Первой на место церемонии прибыла президентская гвардия, следом за которой свое место займет и греческий лидер Катерина Сакелларопулу. Ожидается, что на зажжении огня Олимпиады будут присутствовать глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и другие официальные лица. Мероприятие проходит без зрителей из-за ограничений связи с пандемией коронавируса нового типа.

После праздничной церемонии, в которой будут участвовать актеры и спортсмены, одетые в древнегреческие награды, огонь передадут первому факелоносцу. Им станет горнолыжник из Греции Иоаннис Антониу. Во вторник знамя попадет в руки делегации из Китая, откуда спецрейсом его переправят в Пекин, сообщает ТАСС.

Прошлые летние Олимпийские игры проходили в Токио в августе. Российские спортсмены завоевали 71 медаль, заняв в общем зачете пятое место. Редакция ФАН собрали главные скандалы и достижения россиян на ОИ.

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