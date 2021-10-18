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Поклонская намерена в течение месяца прибыть в Кабо-Верде
Политика
Поклонская намерена в течение месяца прибыть в Кабо-Верде
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 18 октября. Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, когда прибудет в Кабо-Верде.

По словам дипломата, она прилетит в республику, куда она назначена послом, в течение месяца, передает РИА Новости.

«В течение месяца с момента опубликования указа президента о моем назначении я должна прибыть в страну пребывания. Поэтому в настоящее время я занята сбором и переездом», — сказала она.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской на пост посла РФ в Кабо-Верде 13 октября. По словам самой Поклонской, она обрадовалась назначению на должность, так как ей нравится дипломатическая работа.

После назначения бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов не исключил, что Киев может готовить документы по экстрадиции Поклонской. Власти страны считают деятельность посла на территории России «преступной». Дипломат ответила Мамедову, посоветовав властям Украины проявлять уважение к ее дипломатическому статусу. Действующая риторика со стороны Киева говорит лишь о публичном пренебрежении нормами международного права, подчеркнула она.

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