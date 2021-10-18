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Лукашенко считает, что Запад нацелен на смену власти в Белоруссии

  /   Обновлено: 18 октября 2021 11:57
Политика
Лукашенко считает, что Запад нацелен на смену власти в Белоруссии
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 18 октября. Западные страны нацелились на смену власти в Белоруссии, задействуя для этого ограничительные меры, а также финансируя акции протеста и экстремизм, рассказал глава республики Александр Лукашенко.

Соответствующее заявление президент сделал, принимая кадровые решения в системе госбезопасности, передает корреспондент БелТА. По его словам, ситуация остается напряженной и не дает Минску успокаиваться.

«Вам лучше других известно, что неудавшаяся попытка государственного переворота не изменила планов противника. Коллективный Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела страны, нацелившись на смену власти, а самое опасное для нас — уничтожение независимости нашего государства», — подчеркнул Лукашенко.

Помимо этого, глава государства призвал граждан помнить это, понимать и ощущать каждый день и час.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшаве необходимо защищаться лично от президента России Владимира Путина и Лукашенко. Именно так он объяснил возведение стены на границе, закон о строительстве которой был принят недавно нижней палатой парламента Польши.

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белоруссия лукашенко запад
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