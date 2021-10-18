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Наказание для нелегальных торговцев алкоголем должно быть ужесточено, считают общественники
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С 7 по 14 октября в Екатеринбурге погибли 18 человек. Контрафактный алкоголь приобретался в ларьке на «Ботаническом рынке».

Судмедэксперты Свердловской области сообщили в правоохранительные органы о причине гибели граждан. Оказалось, что все пострадавшие скончались из-за метанола, который оказывает смертельное воздействие при попадании в организм человека. Задержаны два человека, они оказались предпринимателями на рынке «Ботанический». Правоохранительным органам удалось найти остатки смертельной жидкости.

На предпринимателей возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»). Следователи проверяют возможность распространения товара в другие торговые точки.

Родственники погибших не успели понять, что случилось и скорую вызвали слишком поздно.

«Он [муж], вроде бы, не пьяный был, может быть, выпивший был. Поскольку я ночью не спала, я не смотрела, где он. Я его обнаружила уже в три часа [ночи]. Ему, видимо, стало плохо, он даже не лег в постель, взял свой стул и уселся на него», — рассказывает Галина Устюжанинова, жена погибшего.

Эксперты говорят, что на глаз отличить метиловый спирт от настоящего практически невозможно, поэтому советуют с осторожностью подходить к покупке алкогольной продукции и пользоваться только специализированными магазинами.

Координатор проекта «Народный контроль» считает, что наказание за административное преступление слишком мягкое, и предприниматели могут вернуться к своей нелегальной деятельности, продолжив губить жизни людей.

«Отсюда изымалась алкогольная продукция, изымался спирт, изымалась табачная продукция. Можно посмотреть, что на большом количестве павильонов есть надпись «Табак». Нигде табака нормального вы не найдете, в большинстве случаев это все подделка», — Дмитрий Чукреев, координатор проекта «Народный контроль».

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