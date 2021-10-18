Наказание для нелегальных торговцев алкоголем должно быть ужесточено, считают общественники

С 7 по 14 октября в Екатеринбурге погибли 18 человек. Контрафактный алкоголь приобретался в ларьке на «Ботаническом рынке».

Судмедэксперты Свердловской области сообщили в правоохранительные органы о причине гибели граждан. Оказалось, что все пострадавшие скончались из-за метанола, который оказывает смертельное воздействие при попадании в организм человека. Задержаны два человека, они оказались предпринимателями на рынке «Ботанический». Правоохранительным органам удалось найти остатки смертельной жидкости.

На предпринимателей возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»). Следователи проверяют возможность распространения товара в другие торговые точки.

Родственники погибших не успели понять, что случилось и скорую вызвали слишком поздно.

«Он [муж], вроде бы, не пьяный был, может быть, выпивший был. Поскольку я ночью не спала, я не смотрела, где он. Я его обнаружила уже в три часа [ночи]. Ему, видимо, стало плохо, он даже не лег в постель, взял свой стул и уселся на него», — рассказывает Галина Устюжанинова, жена погибшего.

Эксперты говорят, что на глаз отличить метиловый спирт от настоящего практически невозможно, поэтому советуют с осторожностью подходить к покупке алкогольной продукции и пользоваться только специализированными магазинами.

Координатор проекта «Народный контроль» считает, что наказание за административное преступление слишком мягкое, и предприниматели могут вернуться к своей нелегальной деятельности, продолжив губить жизни людей.