Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 октября 12:28
12:25
Общество
Луна-рыбу весом в две тонны выловили у северного побережья Африки в Средиземном море
12:23
Общество
Фисташки оказались эффективным средством для снижения давления и холестерина
12:22
Спорт
Бригада швейцарских арбитров обслужит матч ЛЧ «Зенит» — «Ювентус»
12:21
Политика
Политолог Зимовский: Япония будет ответственно подходить к решению о превентивном ударе
12:21
Политика
Байден воспользовался лазейкой в указе мэра Вашингтона и нарушил масочный режим
12:21
Политика
Киевский политолог Бортник: «Отношения Украины и ЕС давно зашли в тупик»
12:21
Общество
Около 25% жителей России выступили за обязательную вакцинацию всех профессий от COVID-19
12:21
Экономика
Высокие цены не мешают жителям Великобритании скупать Lada Niva
12:18
Политика
Политолог Безпалько счел слова Зеленского об «обмене» Медведчука манипуляцией
12:18
Политика
Издание The Atlantic констатировало политическое банкротство США
Все новости

Цены на газ и электричество вырастут в Чехии на 30% с нового года

  /   Обновлено: 18 октября 2021 11:55
Экономика
Цены на газ и электричество вырастут в Чехии на 30% с нового года
flickr.com  /  C.

Прага, 18 октября. Розничные цены на газ и электроэнергию вырастут в Чехии с нового года примерно на 30% по сравнению с текущими, сообщил глава компании CEZ Даниэль Бенеш.

Он уточнил, что рост цен коснется клиентов, для которых тарифы на следующий год не установлены. Изменения вступят в силу с 1 января.

Бенеш напомнил, что в этом году оптовая цена электричества достигла в Европе рекордного уровня. По его словам, причин несколько. С одной стороны, это рост стоимости газа, а с другой — подорожание квот на выбросы углерода. В то же время глобальная экономика выросла, поэтому спрос на энергию увеличился. Бенеш полагает, что рост цен на газ будет выше, чем на электроэнергию.

«Мы не являемся основным поставщиком, здесь есть другие игроки, но, по моим оценкам, окончательный счет увеличится на половину или две трети... Я бы солгал, если бы сказал, что мы заранее закупили электроэнергию для тех, кто еще не был нашими клиентами. Значит, у новых клиентов уже есть более высокие цены, но мы не откажемся от них», — подчеркнул руководитель CEZ.

На прошлой неделе Чехия наряду с другими странами ЕС поддержала идею развития ядерной энергетики. Они намерены включить АЭС в «зеленый» список источников энергии.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Цены на газ и электричество вырастут в Чехии на 30% с нового года
газ чехия электроэнергия энергетический кризис
Комментировать