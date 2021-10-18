Цены на газ и электричество вырастут в Чехии на 30% с нового года

Прага, 18 октября. Розничные цены на газ и электроэнергию вырастут в Чехии с нового года примерно на 30% по сравнению с текущими, сообщил глава компании CEZ Даниэль Бенеш.

Он уточнил, что рост цен коснется клиентов, для которых тарифы на следующий год не установлены. Изменения вступят в силу с 1 января.

Бенеш напомнил, что в этом году оптовая цена электричества достигла в Европе рекордного уровня. По его словам, причин несколько. С одной стороны, это рост стоимости газа, а с другой — подорожание квот на выбросы углерода. В то же время глобальная экономика выросла, поэтому спрос на энергию увеличился. Бенеш полагает, что рост цен на газ будет выше, чем на электроэнергию.

«Мы не являемся основным поставщиком, здесь есть другие игроки, но, по моим оценкам, окончательный счет увеличится на половину или две трети... Я бы солгал, если бы сказал, что мы заранее закупили электроэнергию для тех, кто еще не был нашими клиентами. Значит, у новых клиентов уже есть более высокие цены, но мы не откажемся от них», — подчеркнул руководитель CEZ.

На прошлой неделе Чехия наряду с другими странами ЕС поддержала идею развития ядерной энергетики. Они намерены включить АЭС в «зеленый» список источников энергии.