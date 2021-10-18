Столтенберг: вызовы со стороны России и Китая войдут в стратегическую концепцию НАТО

Брюссель, 18 октября. НАТО включит в свою новую стратегическую концепцию пункт о противодействии наращивающему потенциал Китаю.

В интервью газете Financial Times генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что новая стратегическая концепция будет представлена в 2022 году. По его словам, в настоящее время НАТО сталкивается с глобальными вызовами, в числе которых терроризм, киберпространство и подъем Китая.

«Когда дело доходит до укрепления нашей коллективной защиты, это касается и того, как бороться с подъемом Китая», — отметил Столтенберг.

При этом он подчеркнул, что было бы неправильно рассматривать КНР и Россию как отдельные угрозы, потому что эти страны тесно сотрудничают в различных сферах.

Ранее американский политолог Фил Батлер заявил, что Столтенберг пытается перехитрить весь мир своей позицией в отношении РФ. По его словам, в НАТО лукавят, когда говорят, что расширение Альянса к российским границам якобы не представляет опасности для Москвы.