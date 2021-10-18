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Британская журналистка Дежевски призвала Запад учиться у Германии отношениям с Россией
Политика
Британская журналистка Дежевски призвала Запад учиться у Германии отношениям с Россией
Федеральное агентство новостей

Лондон, 18 октября. Британские власти полагаются на «ярость желтой прессы», чтобы надавить на Россию из-за запуска трубопровода «Северный поток — 2», хотя у Лондона есть перед глазами пример эффективного сотрудничества с Москвой в лице Германии. К таком выводу пришла обозреватель издания Spiked Мэри Дежевски.

Уличные таблоиды — главный инструмент официального Лондона в давлении на Москву, утверждает Дежевски. По мнению журналистки, издания The Sun и Daily Mail создают фейковые инфоповоды, каждый из которых сводится к одному и тому же: Россия развязала «газовую войну» с Западом, президент Владимир Путин «загнал Европу в угол» и так далее до бесконечности. Дежевски призвала на поддаваться общей истерии и осознать, что низкокачественные СМИ просто публикуют политическую «джинсу».

«Британия прибегает к старому и испытанному средству: гневу и ярости желтой прессы. Газета "Сан" (The Sun) обвиняет президента Путина в том, что он "настолько вздул газовые цены, что полки британских супермаркетов опустели". "Дейли Мейл" тоже беснуется, публикуя заголовок "Во власти Путина. Россия демонстрирует мускулы, поставляя газ". Газета утверждает, что "агрессивный" Путин загнал Запад в угол», — приводит примеры Дежевски.

Журналистка Spiked указывает, что на самом деле коллективный Запад загнал себя в угол самостоятельно, а со словами Владимира Путина на пленарной сессии форума «Российская энергетическая неделя» никто не осмелился спорить. Европа угодила в «зеленую ловушку», из которой выбраться не в состоянии, а Москва просто честно исполняет обязанности по контрактам, и даже делает больше, чем от нее ждут, уверена автор Spiked. С другой стороны, высокие цены на газ обусловлены политикой официального Брюсселя — вместо заключения многолетних контрактов с фиксированными тарифами Старый Свет решил торговать по оптовым ценам, что и обернулось сокрушительным скачком цен.

ФБА «Экономика сегодня» /

При этом прямо под носом и у Лондона, и у Вашингтона есть государство, которое точно так же идеологически настроено не самым дружественным образом по отношению к России, но все равно поддерживает деловые отношения — это Германия. Великобритании и США следует брать пример с ФРГ, призвала Дежевски.

«По большому счету США, Британия и ЕС должны поучиться у Германии разделять Россию, которая по-прежнему нужна им как поставщик энергоресурсов, и Россию, которая вызывает у них осуждение. Если им нужен российский газ, они должны начать относиться к России как к взрослому торговому партнеру. И тогда может случиться чудо: они увидят, как цены начинают снижаться», — резюмировала журналистка.

В отличие от России, другие крупные поставщики энергоресурсов бросили ЕС в трудную минуту. Об этом заявил в комментарии Федеральному агентству новостей экономист Андрей Лобода. По информации НСН, первая нитка трубопровода «Северный поток — 2», который и призвал подстраховать Старый Свет на случай коллапса «зеленой энергетики», заполнен голубым топливом на 177 кубометров.

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