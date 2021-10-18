Бородина не сдержала эмоций после критики ее выступлений в «Ледниковом периоде»

Москва, 18 октября. Телеведущая Ксения Бородина восприняла близко к сердцу гневные комментарии интернет-пользователей, которые остались недовольны ее выходом на лед в эфире Первого канала. Звезда остро отреагировала на выпады хейтеров в соцсетях.

Ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина пытается бороться за право продолжать участвовать в новом сезоне шоу «Ледниковый период», однако каждый выход на лед неизменно дается ей с большим трудом. После критики со стороны жюри проекта телеведущая столкнулась с негативной реакцией в интернете.

Бородина решила дать отпор хейтерам. Звезда опубликовала пост в Instagram и смогла удержаться от эмоций, отвечая подписчикам. Она отметила, что ее возмутили комментарии подписчиц, которые «с дивана» делятся с ней советами по выступлению на льду. Артистка также подчеркнула: ей уже не 19 лет, она испытывает страх, ведь начала подготовку с шоу с нуля.

«Мне кажется, такие «комментаторши» и Пересильд найдут, что посоветовать в космосе. Только это все преодоление себя и работа над собой 24/7! Над своими слабостями, превращая их в силу! А вот сидя на диване, сильнее точно не стать!» — заявила телеведущая.

Prt Scr instagram.com / @borodylia

Несмотря на старания, телеведущая рискует вылететь из проекта «Ледниковый период». Звезда выходит на лед в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым, экс-компаньоном Ольги Бузовой.