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Минск усилил секретность поставок на зарубежные рынки
Экономика
Минск усилил секретность поставок на зарубежные рынки
pixabay.com  /  HeungSoon

Минск, 18 октября. Белорусская статистика засекретила около 15% товарного экспорта в РФ. Соответствующие данные публикует РБК.

Белстат приступил к политике засекречивания информации, касающейся экспорта белорусской продукции заграницу. Поставки в РФ на сумму около 1,3 млрд долларов, осуществленные в течение семи месяцев 2021 года, скрыли в госоргане статистики.

Отмечается, что ранее Минск перестал публиковать информацию по экспорту бензинового топлива и калийных удобрений. Теперь же под гриф «секретно» попали тракторы и некоторые другие категории.

Согласно опубликованной открытой статистике Национального статистического комитета Белоруссии, поставки на 8,2 млрд долларов за семимесячный период этого года закрыты. Не показанная общественности часть экспорта за весь прошлый год достигала 1,6 млрд долларов. В 2020 году Белоруссия скрытно экспортировала в Россию товаров на 152 млн долларов или 1,2% от всех поставок в РФ.

Как правило, Белстат не представляет данные по размеру и стоимости экспорта таких позиций, как табак, химические радиоактивные элементы, драгметаллы, самолеты и их комплектующие, а также оружие и боеприпасы. В этом году Вашингтон и Европейский союз усилили санкционный режим против Белоруссии, поэтому Минск также начал скрывать поставки нефтепродуктов и черного золота, минеральных удобрений и грузовиков с тракторами.

Национальная экономика республики нуждается в интеграции с экономической системой Российской Федерации, убежден публицист и политический обозреватель Алексей Дзермант.

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экспорт секретность Белстат россия и белоруссия
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