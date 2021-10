Шведская группа ABBA выпустит неизданный трек 1978 года

Стокгольм, 18 октября. Шведский популярный музыкальный коллектив ABBA выпустит ранее неизданный трек Just A Notion, который был записан летом 19788 года. Презентация композиции запланирована на 22 октября.

Неизданная песня была записана в рамках работы шведского коллектива над шестым студийным альбомом Voulez-Vous. Однако по каким-то причинам композиция не попала в итоговый вариант пластинки, сообщает ТАСС. После этого группа, работая над другими альбомами, не стала включать ее, оставив в истории до лучших времен.

В конце лета легендарный шведский коллектив объявил о воссоединении и возвращении к творчеству после почти 40-летнего перерыва. В начале сентября артисты на своем официальном YouTube-канале презентовали клип на композицию I Still Have Faith in You. За первые дни он набрал более семи миллионов просмотров. Ожидается, что в ближайшее время ABBA выпустит еще несколько хитов, а в начале ноября фанатов ждет большой сюрприз — коллектив представит альбом, получивший название Voyage.