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Шведская группа ABBA выпустит неизданный трек 1978 года

  /   Обновлено: 18 октября 2021 11:42
Общество
Шведская группа ABBA выпустит неизданный трек 1978 года
abbasite.com

Стокгольм, 18 октября. Шведский популярный музыкальный коллектив ABBA выпустит ранее неизданный трек Just A Notion, который был записан летом 19788 года. Презентация композиции запланирована на 22 октября.

Неизданная песня была записана в рамках работы шведского коллектива над шестым студийным альбомом Voulez-Vous. Однако по каким-то причинам композиция не попала в итоговый вариант пластинки, сообщает ТАСС. После этого группа, работая над другими альбомами, не стала включать ее, оставив в истории до лучших времен.

В конце лета легендарный шведский коллектив объявил о воссоединении и возвращении к творчеству после почти 40-летнего перерыва. В начале сентября артисты на своем официальном YouTube-канале презентовали клип на композицию I Still Have Faith in You. За первые дни он набрал более семи миллионов просмотров. Ожидается, что в ближайшее время ABBA выпустит еще несколько хитов, а в начале ноября фанатов ждет большой сюрприз — коллектив представит альбом, получивший название Voyage.

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abba релиз just a notion
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