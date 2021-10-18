Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 октября 12:27
12:25
Общество
Луна-рыбу весом в две тонны выловили у северного побережья Африки в Средиземном море
12:23
Общество
Фисташки оказались эффективным средством для снижения давления и холестерина
12:22
Спорт
Бригада швейцарских арбитров обслужит матч ЛЧ «Зенит» — «Ювентус»
12:21
Политика
Политолог Зимовский: Япония будет ответственно подходить к решению о превентивном ударе
12:21
Политика
Байден воспользовался лазейкой в указе мэра Вашингтона и нарушил масочный режим
12:21
Политика
Киевский политолог Бортник: «Отношения Украины и ЕС давно зашли в тупик»
12:21
Общество
Около 25% жителей России выступили за обязательную вакцинацию всех профессий от COVID-19
12:21
Экономика
Высокие цены не мешают жителям Великобритании скупать Lada Niva
12:18
Политика
Политолог Безпалько счел слова Зеленского об «обмене» Медведчука манипуляцией
12:18
Политика
Издание The Atlantic констатировало политическое банкротство США
Все новости

Депутат Рады Медведчук заявил, что его не интересует идея возможного «обмена»
Политика
Депутат Рады Медведчук заявил, что его не интересует идея возможного «обмена»
Global Look Press  /  Kremlin Pool/Global Look Press

Киев, 18 октября. Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отверг идею его возможного «обмена». Об этом говорится в его официальном заявлении.

Как отметил лидер ОПЗЖ, своими рассуждениями об этом президент страны Владимир Зеленский показал, в какой «правовой и моральной пропасти» находится страна на сегодняшний день.

«Страна прекратила свое существование как правовое государство. Кроме того, считаю, что президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея несостоятельна, и она меня абсолютно не интересует», — говорится в официальном заявлении нардепа.

Как считает депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин, Медведчук нужен руководству Украины, чтобы шантажировать российские власти. Нардеп не исключил, что здесь же может фигурировать тема газа, передает радио Sputnik.

Ранее в отношении Медведчука на Украине завели новое уголовное дело. На этот раз нардепа подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму, пишет НСН.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможность обмена Медведчука была бы реальна, если бы у него было российское гражданство. Но так как он является гражданином Украины, к нему применяется законодательство его родной страны.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Депутат Рады Медведчук заявил, что его не интересует идея возможного «обмена»
украина россия медведчук
Комментировать