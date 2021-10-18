Депутат Рады Медведчук заявил, что его не интересует идея возможного «обмена»

Киев, 18 октября. Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отверг идею его возможного «обмена». Об этом говорится в его официальном заявлении.

Как отметил лидер ОПЗЖ, своими рассуждениями об этом президент страны Владимир Зеленский показал, в какой «правовой и моральной пропасти» находится страна на сегодняшний день.

«Страна прекратила свое существование как правовое государство. Кроме того, считаю, что президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея несостоятельна, и она меня абсолютно не интересует», — говорится в официальном заявлении нардепа.

Как считает депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин, Медведчук нужен руководству Украины, чтобы шантажировать российские власти. Нардеп не исключил, что здесь же может фигурировать тема газа, передает радио Sputnik.

Ранее в отношении Медведчука на Украине завели новое уголовное дело. На этот раз нардепа подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму, пишет НСН.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможность обмена Медведчука была бы реальна, если бы у него было российское гражданство. Но так как он является гражданином Украины, к нему применяется законодательство его родной страны.