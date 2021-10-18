ВСУ трижды за сутки открывали огонь по территории ЛНР

Луганск, 18 октября. Подразделения ВСУ за прошедшие сутки три раза открывали огонь по территории ЛНР из различного вооружения.

В сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что при обстрелах украинские военнослужащие применяли гранатометы и стрелковое оружие. По имеющейся информации, под огнем ВСУ оказались населенные пункты Калиново, Сокольники и Золотое-5.

Ранее полковник ВСУ в запасе Олег Жданов заявил, что Украина должна разработать план по «возвращению» Донбасса. Он отметил, что его реализация будет зависеть от двух факторов, в том числе от боеготовности украинской армии.