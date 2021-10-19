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Экономист Лобода об энергокризисе: Богатая Швейцария с тревогой начала подготовку к зиме
Экономика
Экономист Лобода об энергокризисе: Богатая Швейцария с тревогой начала подготовку к зиме
Федеральное агентство новостей  / 

Все, что происходит сегодня в соседней Германии, у Швейцарии явно не вызывает оптимизма. Переход Германии, как и других стран ЕС, на зеленые рельсы завел в зимний тупик крупнейшую экономику Западной Европы. Такое мнение ФАН высказал экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Энергокризис в Швейцарии

Правительство Швейцарии собирается попросить компании ограничить потребление электроэнергии. Им будут разосланы уведомления о необходимости сократить пользование ресурсом.

https://pixabay.com /

Такие сообщения получат порядка 30 тысяч компаний, для функционирования которых требуется более 100 тысяч кВт*ч в год. Предлагается снизить на 1030% потребление электроэнергии в случае ее дефицита в стране. При этом промышленных предприятий эта мера должна коснуться в последнюю очередь.

Рукотворный кризис

Как отметил Андрей Лобода, электроэнергетика Швейцарии формируется за счет небольших по мощностям малых гидроэлектростанций и возобновляемых источников энергии (ветровая, солнечная и геотермальная). В стране работают две из четырех ранее действующих небольших атомных электростанций, уже десять лет их доля в выработке электроэнергии страны плавно идет на спад, а через 20 лет срок их эксплуатации подойдет к концу.

«Рукотворный энергетический кризис, к которому приложили руку брюссельские еврочиновники, Вашингтон и продавливаемый «зелеными» тренд по переходу бизнеса на чистую энергию, будет скачкообразно продолжаться в ЕС и Великобритании до середины весны следующего года. Проблемы Швейцарии, затерявшейся в горах в центре ЕС, будут мало интересовать соседей. Тепла всем не хватит, а бюджеты на поддержку и обеспечение энергетических систем придется умножать в пять раз», — пояснил Андрей Лобода.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По его мнению, угроза энергоснабжения в Швейцарии такая же явная, как у многих ее соседей. Проблема осложняется тем, что до недавнего времени Берн был самодостаточным энергетическим участником рынка, у страны нет заключенных соглашений на поставку электроэнергии из стран ЕС. Просчитывать риски никогда не поздно, но лучше это делать на десятилетия вперед, опережая период срабатывания этих рисков.

«Все, что происходит сегодня в соседней Германии, у Швейцарии явно не вызывает оптимизма. Переход Германии, как и других стран ЕС, на зеленые рельсы завел в зимний тупик крупнейшую экономику Западной Европы. В новом правительстве зеленые с высокой вероятностью получат в свои руки министерство по климату, энергетике и транспорту. Пока зеленые немцы, так симпатичные американским властям, будут управлять энергетическим рынком Германии, энергетический кризис будет только усугубляться по всей Европе. Взвешенная в своих действиях и очень богатая Швейцария с тревогой начала подготовку к зиме. Это может означать, что риски реализации негативного сценария очень велики», — заключил Андрей Лобода.

Весь европейский бизнес, связанный с энергосферой, сейчас переживает трудные времена. Подорожание газа спровоцировало ажиотажный спрос на другие энергоносители, так что некоторые производства вынуждены закрываться.

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германия газ газопровод швейцария энергетический кризис
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