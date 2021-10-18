Эфир: Лишение свободы за вождение в нетрезвом виде обсуждают в «Патриоте»

В понедельник, 18 октября, с 16:00 в студии Медиагруппы «Патриот» обсуждают новые поправки, которые предусматривают уголовное преследование за пьянство за рулем.

Закон, ужесточающий уголовную ответственность за повторное вождение автомобиля в нетрезвом виде, был принят минувшим летом. Уголовные штрафы, согласно документу, доходят до 300-500 тысяч рублей, а лишение свободы — до двух-трех лет.

Но правительство и на этом не остановилось — в России планируют еще более радикально ужесточить наказание для пьяных водителей. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил ведомствам разработать предложения по введению уголовной ответственности за сам факт нетрезвого вождения, а также пожизненное лишение прав для нарушителей-рецидивистов.

Правильно ли сажать в тюрьму человека не за совершенное ДТП, а за сам факт употребления алкоголя за рулем?

Не спровоцируют ли такие меры коррупцию среди сотрудников ГИБДД?

Что еще надо изменить в ПДД?

Кто из официальных лиц должен нести ответственность за увеличение количества смертельных ДТП?

Появится ли в России наказание за опасное вождение?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» отвечают депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев и Дмитрий Панов в рамках проекта «Двойная сплошная с Алексеем Цивилевым».