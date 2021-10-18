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Россия сняла «антиковидный» запрет на въезд для родственников живущих в стране иностранцев

  /   Обновлено: 18 октября 2021 11:26
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Общество
Россия сняла «антиковидный» запрет на въезд для родственников живущих в стране иностранцев
pixabay.com

Москва, 18 октября. Власти России снимают запрет на въезд членов семьей иностранных граждан, проживающих в стране. Мера была введена на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Сообщение об этом размещено на канале консульского департамента МИД России в мессенджере Telegram. «Антиковидный» запрет на въезд в Россию больше не распространяется на родственников иностранцев, которые постоянно проживают на территории государства.

«К членам семьи относятся супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные, опекуны и попечители», — отмечается в сообщении.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщил о подготовке новой системы допуска граждан зарубежных стран в Россию. В настоящее время МВД РФ разрабатывает комплексный подход для обеспечения въезда и выезда иностранцев.

Как сообщает издание «Ридус», ранее была возобновлена работа пограничного пункта пропуска «Вайниккала», расположенного на границе с Финляндией. Через этот пункт в Москву и Санкт-Петербург следует железнодорожный транспорт.

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россия въезд иностранцы
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