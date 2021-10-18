Василий Уткин сравнил чемпионат мира по Dota 2 с сериалом «Игра в кальмара»

Москва, 18 октября. Российские киберспортсмены из команды Team Spirit одержали победу в мировом первенстве The International 10 по Dota 2. Новость иронично прокомментировал известный журналист Василий Уткин.

Комментатор признался, что практически ничего не смыслит в компьютерных играх, но понимает, что победа на мировом первенстве является серьезным достижением. В связи с этим он поздравил россиян с чемпионством в The International 10. Пост, посвященный этому, он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Мало на свете вещей, в которых я понимаю меньше, чем в Dota 2, но, видимо, победа в International — серьезное событие. Как иначе назовешь турнир, где за победу получаешь 18 миллионов долларов?» — поинтересовался у своих подписчиков спортивный обозреватель.

Василий Уткин иронично напомнил своим читателям о самом популярном сериале стримингового сервиса Netflix, сообщает «Газета.Ru». Он подчеркнул, что, в отличие от героев шоу, игроки в Dota 2 получили меньше денег, но при этом остались живы.

«Да, в «Игре в Кальмара» давали больше. Но здесь зато все живы (или нет?). С победой» — поздравил Уткин россиян.

Ранее стало известно, что с победой на мировом первенстве российских киберспортсменов поздравила сборная РФ по футболу. В Twitter-аккаунте команды появился новый пост, посвященный Team Spirit.