Эфир: Почему школьники берутся за оружие и как справиться с подростковой преступностью

В понедельник, 18 октября, с 15:00 в студии Медиагруппы «Патриот» обсуждают инциденты, связанные со стрельбой в российских учебных заведениях, и проблему подростковой преступности.

Очередной эпизод произошел утром 18 октября в пермской школе. 12-летний ученик, придя в школу, открыл стрельбу из охотничьего карабина «Сайга». Обезвредить его удалось до прибытия полиции. Пострадавших нет. Причины, побудившие подростка к такому поступку, выясняются.

Ранее полиция сообщала о задержании сразу 14 молодых новосибирцев, которые в официальном сообщении замглавы регионального главка МВД были названы «сторонниками движения АУЕ»1 (экстремистская организация, запрещенная в России). Все задержанные — в возрасте от 15 до 20 лет. По версии следствия, они придерживаются националистических взглядов и подозреваются в избиении представителей других субкультур. Например — анимешника летом на набережной у «Речного вокзала».

Можно ли остановить насилие в подростковой среде?

Как сделать школы безопасными?

Почему в современной России до сих пор так популярна криминальная культура и вымогательство в пользу рецидивистов?

Насколько эффективно ужесточение законодательства об оружии?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» отвечает член высшего совета партии «Вооруженный гражданин» Савва Бурлингас.

1 Организация запрещена на территории РФ.