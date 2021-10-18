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Правительство Японии назвало безотлагательной проблему мирного договора с Россией
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Политика
Правительство Японии назвало безотлагательной проблему мирного договора с Россией
Фото предоставлены ООО «Институт вулканологии и геодинамики»

Токио, 18 октября. Проблему мирного договора с Россией нельзя перекладывать на будущие поколения, она является безотлагательной, заявил генсек правительства страны Хирокадзу Мацуно.

Выступая перед журналистами, Мацуно отметил, что необходимо быстрее решить проблему принадлежности Курильских островов, которые в Японии называют северными территориями.

«Правительство будет и впредь работать над этим на основе достигнутых двусторонних соглашений, включая и договоренности, достигнутые в Сингапуре в 2018 году», — указал представитель японского кабинета министров.

Фото предоставлены ООО «Институт вулканологии и геодинамики» /

Глава японского МИД Тосимицу Мотэги ранее заявил, что Токио выражает Москве протест в связи с поездкой вице-премьеров правительства РФ Марата Хуснуллина и Дмитрия Григоренко на Курильские острова. Он добавил, что Токио считает их визит неприемлемым, передает радио Sputnik.

В МИД России подчеркнули, что ультимативные заявления Японии по южным островам Курильской гряды отдаляют перспективу заключения мирного договора между Москвой и Токио. В ведомстве отметили, что для решения этого вопроса необходимо в полном объеме признать итоги Второй мировой войны, в том числе законность принадлежности Южных Курил России, сообщает НСН.

В свою очередь японские читатели Yahoo News пристыдили правительство за «беззубые меры» против РФ по Курилам. По словам японцев, их не устраивают меры, предпринятые властями в связи с ситуацией.

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