Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 октября 12:27
12:25
Общество
Луна-рыбу весом в две тонны выловили у северного побережья Африки в Средиземном море
12:23
Общество
Фисташки оказались эффективным средством для снижения давления и холестерина
12:22
Спорт
Бригада швейцарских арбитров обслужит матч ЛЧ «Зенит» — «Ювентус»
12:21
Политика
Политолог Зимовский: Япония будет ответственно подходить к решению о превентивном ударе
12:21
Политика
Байден воспользовался лазейкой в указе мэра Вашингтона и нарушил масочный режим
12:21
Политика
Киевский политолог Бортник: «Отношения Украины и ЕС давно зашли в тупик»
12:21
Общество
Около 25% жителей России выступили за обязательную вакцинацию всех профессий от COVID-19
12:21
Экономика
Высокие цены не мешают жителям Великобритании скупать Lada Niva
12:18
Политика
Политолог Безпалько счел слова Зеленского об «обмене» Медведчука манипуляцией
12:18
Политика
Издание The Atlantic констатировало политическое банкротство США
Все новости

Хачатурянц сообщил об обращении «Урала» в ЭСК РФС после неназначенного пенальти
Спорт
Хачатурянц сообщил об обращении «Урала» в ЭСК РФС после неназначенного пенальти
TACC  /  Андрей Махонин

Екатеринбург, 18 октября. Исполняющий обязанности руководителя Российской премьер-лиги (РПЛ) и председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц рассказал об обращении «Урала» в экспертно-судейскую комиссию после матча против московского ЦСКА (0:1).

В середине первого тайма прошедшей накануне встречи главный арбитр Артем Любимов не назначил пенальти в ворота «армейцев» после игры рукой Бактиера Зайнутдинова в своей штрафной. По словам Хачатурянца, екатеринбургский клуб обратится в ЭСК по данному эпизоду. После заключения комиссии будут приняты решения.

«Я считаю, что неправильно говорить о правильности решения судьи до финального решения ЭСК», — передает слова Хачатурянца «Матч ТВ».

Автором единственного победного гола в этом матче стал нигерийский нападающий Чидера Эджуке. После поражения от столичной команды подопечные Игоря Шалимова с девятью очками находится на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче «Урал» на выезде сыграет с «Ахматом».

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Хачатурянц сообщил об обращении «Урала» в ЭСК РФС после неназначенного пенальти
футбол урал цска пенальти Ашот Хачатурянц
Комментировать