Хачатурянц сообщил об обращении «Урала» в ЭСК РФС после неназначенного пенальти

Екатеринбург, 18 октября. Исполняющий обязанности руководителя Российской премьер-лиги (РПЛ) и председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц рассказал об обращении «Урала» в экспертно-судейскую комиссию после матча против московского ЦСКА (0:1).

В середине первого тайма прошедшей накануне встречи главный арбитр Артем Любимов не назначил пенальти в ворота «армейцев» после игры рукой Бактиера Зайнутдинова в своей штрафной. По словам Хачатурянца, екатеринбургский клуб обратится в ЭСК по данному эпизоду. После заключения комиссии будут приняты решения.

«Я считаю, что неправильно говорить о правильности решения судьи до финального решения ЭСК», — передает слова Хачатурянца «Матч ТВ».

Автором единственного победного гола в этом матче стал нигерийский нападающий Чидера Эджуке. После поражения от столичной команды подопечные Игоря Шалимова с девятью очками находится на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче «Урал» на выезде сыграет с «Ахматом».