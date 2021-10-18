После стрельбы в школе под Пермью Онищенко предложил запретить жестокие компьютерные игры

Депутат Госдумы VII созыва Геннадий Онищенко считает, что школьная стрельба — серьезнейшая проблема, которая может быть решена только комплексом мер. По мнению политика, необходимы контроль интернет-контента, потребляемого детьми, вплоть до полного запрета компьютерных игр со сценами жестокости; а также ужесточение законодательства об оружии.

Ранее ФАН сообщил, что в Пермском крае шестиклассник пришел в школу с ружьем и произвел два выстрела. Школьника обезвредил директор, в результате инцидента никто не пострадал. По факту инцидента Следственный комитет возбудил два уголовных дела: о халатности и о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По мнению Онищенко, подобные инциденты требуют самого пристального внимания и незамедлительных действий, в том числе на законодательном уровне.

«В данном случае особую озабоченность вызывает то, что речь идет фактически о ребенке, который в силу возраста в любом случае не подлежит уголовной ответственности, — отметил политик в беседе с ФАН. — Давно говорю об этом: мы должны более настойчиво продвигать необходимость следить за тем, какой контент дети смотрят в интернете. Особенно это касается компьютерных игр, в которые играют подростки, — там полно сцен жестокости, все построено на убийствах, стрельбе, взрывах и так далее. Это не может не беспокоить».

Кроме того, Геннадий Онищенко как врач с многолетним опытом уверен, что нужно выявлять потенциальных «школьных стрелков» заранее.

«Необходимы методики по выявлению среди детей психологической предрасположенности к таким действиям, — говорит собеседник ФАН. — Мы же путем скрининга выявляем детей с диабетом, со сниженным зрением и берем их на учет. Должны быть также методики выявления детей, склонных к насилию. И, конечно, нужно вводить ограничения для опасного интернет-контента, доступного для детей, вплоть до запрета компьютерных игр со сценами жестокости».

По словам Онищенко, его также очень беспокоит героизация в интернете тех, кто совершает подробные нападения, что порождает последователей «школьных стрелков».

«Еще одна часть проблемы, которая должна решаться в том числе на законодательном уровне, — это проблема доступности оружия. Законы на эту тему не должны приниматься под влиянием тех, кто лоббирует доступность оружия под предлогом интересов охотников», — говорит он.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, по словам Геннадия Онищенко, первостепенная задача правоохранительных органов — проверка, как хранится оружие, уже находящееся на руках у граждан.

«Этот [открывший стрельбу в школе] мальчик уж точно не имел права даже прикоснуться к оружию, а то, что он принес ружье в школу, сразу ставит много вопросов — и к родителям, и к охране учебного заведения», — подчеркнул Онищенко.

Ранее стало известно, что в поселке Сарс Октябрьского района Пермского края шестиклассник, находясь в школе, дважды выстрелил из оружия в стену и потолок. Подробности инцидента публикует ФАН.

В России за последнее время было три громких случая сопровождавшейся жертвами стрельбы в учебных заведениях: в колледже Керчи в 2018 году, в мае 2021 году в школе в Казани и в сентябре 2021 году в пермском университете.