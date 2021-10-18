Bloomberg сообщил об отсутствии у ОПЕК планов по наращиванию нефтедобычи

Москва, 18 октября. Страны ОПЕК не станут увеличивать добычу нефти грядущей зимой, сообщило агентство Bloomberg.

По данным издания, производители намерены придерживаться плана постепенного наращивания добычи, который был согласован в июле. Однако дополнительный спрос на рынке заставляет аналитиков повышать прогнозы по ценам на нефть.

В то же время эксперты отмечают стабильность стоимости нефти на фоне других энергоносителей. За последние 12 месяцев котировки черного золота выросли всего в два раза. Журналисты полагают, что ОПЕК не беспокоит наступающая зима. По их словам, производители опасаются переизбытка нефти в 2022 году.

Пока что ОПЕК делает ставку на продолжение восстановления мировой экономики после пандемии. Однако эксперты считают, что добыча не увеличится выше запланированного.

Котировки нефти Brent уже достигли 85,75 доллара за баррель. Сырье торгуется на максимумах с 2018 года.